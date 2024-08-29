Hazine ve Maliye Bakanlığı Açıkladı: Gram Altın ile Kira Sözleşmesi Yapılabilir mi?

Ankara’da bir ev sahibinin, konut kirası olarak gram altın istemesi geçtiğimiz günlerde basında haber olmuştu. Ev sahibi, evi için yaptığı sözleşmede aylık kira olarak 7 gram altın yazmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Parası Kıymetini Koruma kanunu hatırlatarak, altın ile kira sözleşmesi yapılamayacağını açıkladı.