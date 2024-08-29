Hazine ve Maliye Bakanlığı Açıkladı: Gram Altın ile Kira Sözleşmesi Yapılabilir mi?
Hazine ve Maliye Bakanlığı Açıkladı: Gram Altın ile Kira Sözleşmesi Yapılabilir mi?
Ankara’da bir ev sahibinin, konut kirası olarak gram altın istemesi geçtiğimiz günlerde basında haber olmuştu. Ev sahibi, evi için yaptığı sözleşmede aylık kira olarak 7 gram altın yazmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Parası Kıymetini Koruma kanunu hatırlatarak, altın ile kira sözleşmesi yapılamayacağını açıkladı.
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Malatya İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Profesörü Ali Duman, Ankara’nın Altındağ ilçesindeki kiralık evi için hazırladığı kira sözleşmesine kira bedeli olarak 7 gram altın yazmıştı.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, gram altın ile kira bedeli alınmasının mevzuata aykırı olduğunu açıkladı.
“Bilindiği üzere Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’ın 4 üncü maddesinde 2018 yılında yapılan değişiklik ile Türkiye'de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramayacağı hüküm altına alınmıştır.”
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