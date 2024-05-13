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Milyonlarca Öğretmenin Beklediği Karar Resmi Gazete’de: Yüzde 50 KPSS Yüzde 50 Mülakat

Milyonlarca Öğretmenin Beklediği Karar Resmi Gazete’de: Yüzde 50 KPSS Yüzde 50 Mülakat

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
14.05.2024 - 01:01

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin yönetmelikte değişiklik yaptı. Bakanlığın yönetmelikte 'mülakat'a ilişkin maddelerde yaptığı değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ın "kaldırmayı" vadettiği, seçim sonrası Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ise "Doğru bir yöntem" diyerek savunduğu "mülakat"a ilişkin yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ın "kaldırmayı" vadettiği, seçim sonrası Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ise "Doğru bir yöntem" diyerek savunduğu "mülakat"a ilişkin yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

3 Ağustos 2016'da çıkarılan "mülakat" yönetmeliğine yapılan değişiklikle "Sözlü sınav başarı puanı KPSS puanının %50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın %50’si alınarak belirlenir" ifadesi eklendi.

3 Ağustos 2016'da çıkarılan "mülakat" yönetmeliğine yapılan değişiklikle "Sözlü sınav başarı puanı KPSS puanının %50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın %50’si alınarak belirlenir" ifadesi eklendi.

Yenetmelikte yapılan değişikliğe ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:

Yenetmelikte yapılan değişikliğe ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:
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