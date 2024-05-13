Milyonlarca Öğretmenin Beklediği Karar Resmi Gazete’de: Yüzde 50 KPSS Yüzde 50 Mülakat
Milyonlarca Öğretmenin Beklediği Karar Resmi Gazete’de: Yüzde 50 KPSS Yüzde 50 Mülakat
Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin yönetmelikte değişiklik yaptı. Bakanlığın yönetmelikte 'mülakat'a ilişkin maddelerde yaptığı değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ın "kaldırmayı" vadettiği, seçim sonrası Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ise "Doğru bir yöntem" diyerek savunduğu "mülakat"a ilişkin yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
3 Ağustos 2016'da çıkarılan "mülakat" yönetmeliğine yapılan değişiklikle "Sözlü sınav başarı puanı KPSS puanının %50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın %50’si alınarak belirlenir" ifadesi eklendi.
Yenetmelikte yapılan değişikliğe ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:
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