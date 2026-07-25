Kamp Ateşi Başında Dostlarla Söylenecek Şarkılar
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İyi bir kamp deneyimini mükemmel bir anıya dönüştüren şey müziktir. Ateş başında sadece birkaç akorla herkesi tek bir sese dönüştüren, doğanın huzuruyla bütünleşen en popüler kamp şarkılarını seçtik.
Hazırsanız, ateş başı çalma listemize göz atalım!
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Haluk Levent - Akdeniz Akşamları
Bulutsuzluk Özlemi - Sözlerimi Geri Alamam
Kargo - Yıldızların Altında
Edip Akbayram - Aldırma Gönül
(Bülent Ortaçgil - Denize Doğru
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Pink Floyd - Wish You Were Here
Eagles - Hotel California
Bulutsuzluk Özlemi - Yine Düştük Yollara
Ahmet Kaya - İçimde Ölen Biri
R.E.M. - Losing My Religion
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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