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Kamp Ateşi Başında Dostlarla Söylenecek Şarkılar

etiket Kamp Ateşi Başında Dostlarla Söylenecek Şarkılar

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
25.07.2026 - 20:01
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İyi bir kamp deneyimini mükemmel bir anıya dönüştüren şey müziktir. Ateş başında sadece birkaç akorla herkesi tek bir sese dönüştüren, doğanın huzuruyla bütünleşen en popüler kamp şarkılarını seçtik.

Hazırsanız, ateş başı çalma listemize göz atalım!

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Haluk Levent - Akdeniz Akşamları

  • Kamp kültürünün yazısız kuralı gibi, akustik gitarı eline alan herkesin ilk tıngırdattığı parça. Akdeniz'in sıcaklığını ve gençlik anılarını canlandıran melodisiyle, ortamdaki herkesi istisnasız tek bir ses halinde birleştirir.

Bulutsuzluk Özlemi - Sözlerimi Geri Alamam

Zamana meydan okuyan bu rock baladı, dostluğun ve paylaşılan anların değerini en saf haliyle hissettirir. Sakin başlayıp sona doğru yükselen temposu, kamp ateşinin kıvılcımlarıyla harika bir uyum yakalar.

Kargo - Yıldızların Altında

Edip Akbayram - Aldırma Gönül

Sabahattin Ali'nin derin şiiri, müzikle birleşince tam bir teselli kaynağına dönüşüyor. Hayatın zorluklarına karşı dostların birbirine omuz vermesini simgeler, hep bir ağızdan güçlüce haykırılır.

(Bülent Ortaçgil - Denize Doğru

Şehrin gürültüsünden kaçıp doğaya sığınan gezginlerin ruh halini çok iyi özetler. Akustik gitarın soft tonlarıyla birleştiğinde, ateş başında derin ve felsefi sohbetlerin kapısını aralar.

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Pink Floyd - Wish You Were Here

Dünyanın en ikonik akustik gitar girişlerinden birine sahip bu parça, o an yanınızda olamayan eski dostları anmak için birebir. Özlem duygusunu evrensel bir dille işler, kamp ateşinin melankolik havasına çok yakışır.

Eagles - Hotel California

Şarkının ritmi tempo tutmayı kolaylaştırırken, nakarat kısmında yabancı dil bilmeyenleri bile mırıldanarak eşliğe davet eder.

Bulutsuzluk Özlemi - Yine Düştük Yollara

Çantasını alıp yola çıkanların, kampçıların ve kaşiflerin marşı niteliğinde bir parça. Şarkının dinamik yapısı, sırt çantanızla yaşadığınız maceraların coşkusunu yeniden canlandırır.

Ahmet Kaya - İçimde Ölen Biri

Gece derinleştiğinde ve ateş yavaş yavaş köz olmaya başladığında söylenecek en dokunaklı eserlerden biri.

R.E.M. - Losing My Religion

Mandolin veya akustik gitarın o kendine has tınısıyla bütünleşen efsanevi bir şarkı. Melodisi o kadar tanıdıktır ki, sözlerini tam bilmeyenler bile mırıldanarak katılabilir.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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