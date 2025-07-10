Kamera Arkası Görüntüler Yayınlandı: Eşref Rüya Dizisinde Şiddet Sahnesinin Nasıl Çekildiği Ortaya Çıktı!
Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya, Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un muhteşem uyumuyla kısa sürede büyük bir izleyiciye ulaşmayı başardı. YouTube'da tekrar bölümleri yayınlanan ve rekor kıran dizinin aksiyon sahneleri de Nisan ve Eşref sahneleri kadar dikkat çekiyordu.
Eşref Rüya'dan yayınlanan kamera arkası görüntüleriyle şiddet sahnelerinin nasıl çekildiği de ortaya çıkmış oldu.
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Eşref Rüya'dan yayınlanan kamera arkası görüntüleriyle, şiddet sahnelerinin nasıl çekildiği ortaya çıkmış oldu.
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Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya, duygusal sahnelerin yanı sıra aksiyon sahneleriyle de popüler.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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