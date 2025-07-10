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Kamera Arkası Görüntüler Yayınlandı: Eşref Rüya Dizisinde Şiddet Sahnesinin Nasıl Çekildiği Ortaya Çıktı!

Kamera Arkası Görüntüler Yayınlandı: Eşref Rüya Dizisinde Şiddet Sahnesinin Nasıl Çekildiği Ortaya Çıktı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.07.2025 - 16:11

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya, Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un muhteşem uyumuyla kısa sürede büyük bir izleyiciye ulaşmayı başardı. YouTube'da tekrar bölümleri yayınlanan ve rekor kıran dizinin aksiyon sahneleri de Nisan ve Eşref sahneleri kadar dikkat çekiyordu. 

Eşref Rüya'dan yayınlanan kamera arkası görüntüleriyle şiddet sahnelerinin nasıl çekildiği de ortaya çıkmış oldu.

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Eşref Rüya'dan yayınlanan kamera arkası görüntüleriyle, şiddet sahnelerinin nasıl çekildiği ortaya çıkmış oldu.

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya, duygusal sahnelerin yanı sıra aksiyon sahneleriyle de popüler.

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya, duygusal sahnelerin yanı sıra aksiyon sahneleriyle de popüler.

Fenomen dizi Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in müthiş uyumu ve ilgi çeken konusuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Büyük bir izleyici kitlesine ulaşan dizide aksiyon sahneleri de en az Nisan ve Eşref arasındaki duygusal, romantik sahneler kadar dikkat çekiyor. Şiddet sahnelerinin de konuşulduğu dizide, bu sahnelerin nasıl çekildiği kamera arkası görüntülerle ortaya çıktı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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