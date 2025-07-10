Kamera Arkası Görüntüler Yayınlandı: Eşref Rüya Dizisinde Şiddet Sahnesinin Nasıl Çekildiği Ortaya Çıktı!

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya, Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un muhteşem uyumuyla kısa sürede büyük bir izleyiciye ulaşmayı başardı. YouTube'da tekrar bölümleri yayınlanan ve rekor kıran dizinin aksiyon sahneleri de Nisan ve Eşref sahneleri kadar dikkat çekiyordu.

Eşref Rüya'dan yayınlanan kamera arkası görüntüleriyle şiddet sahnelerinin nasıl çekildiği de ortaya çıkmış oldu.