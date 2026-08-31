Kalp Kriziyle Korkutmuştu: Cem Yılmaz'dan Sevindiren Haber Geldi!

29 Ağustos'tan bu yana hastanede tedavisi devam eden Cem Yılmaz'ın kontrolleri tamamlandı. Sağlık durumunun stabil olduğu ve herhangi bir şikayetinin bulunmadığı belirtilen 52 yaşındaki ünlü komedyen, şikayeti olmadığı için ilaçları yazılarak 31 Ağustos akşamı saat 19.30 sıralarında hastaneden taburcu edildi.

Böylece iki gündür devam eden endişeli bekleyiş de yerini sevince bıraktı. Anjiyo sonrası doktorların yakın takibinde tutulan Yılmaz'ın gerekli tetkiklerinin ardından evinde dinlenmesine karar verildi. Kalp krizi haberiyle hepimizi bir hayli korkutan Cem Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olması ve kısa sürede taburcu edilmesi elbette yüzleri güldürdü.

Biz de kendisine bir kez daha çok geçmiş olsun diyor, bundan sonraki süreçte sağlıklı ve bol kahkahalı günler diliyoruz!