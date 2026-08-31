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Kalp Kriziyle Korkutmuştu: Cem Yılmaz'dan Sevindiren Haber Geldi!

Kalp Kriziyle Korkutmuştu: Cem Yılmaz'dan Sevindiren Haber Geldi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
31.08.2026 - 21:16
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Kalp krizi geçirerek sevenlerini korkutan Cem Yılmaz'dan yüzleri güldüren haber geldi. Anjiyo sonrası tedavisi devam eden ve hastane odasından son halini paylaşan ünlü komedyenin sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İki gündür doktorların gözetiminde tutulan Yılmaz'ın son durumu belli oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Cem Yılmaz geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık sorunuyla sevenlerini korkutmuştu.

Cem Yılmaz geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık sorunuyla sevenlerini korkutmuştu.

Türk komedi dünyasının tartışmasız en önemli isimlerinden Cem Yılmaz, 29 Ağustos'ta Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Şiddetli göğüs ağrısı yaşayan Yılmaz'ın ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildiği açıklanmıştı.

Burada yapılan kontroller sonucunda kalp krizi geçirdiği belirlenen Cem Yılmaz'a anjiyo yapılmış, balon ve stent işlemi uygulanmıştı. Başarılı geçen operasyonun ardından koroner yoğun bakımda takibe alınan ünlü komedyenin sağlık durumunun iyiye gittiği haberi kısa sürede sevenlerinin yüreğine su serpmişti.

Cem Yılmaz da çok geçmeden hastane odasından yaptığı paylaşımla sevenlerine seslenmişti. Yaşadığı göğüs ve sırt ağrısının ardından hastaneye başvurduğunu anlatan Yılmaz, doktorlarının stresten uzak durması gerektiğini söylediğinide kendine has esprili üslubuyla aktarmıştı. Hastane odasından gelen görüntülerle durumunun iyi olduğunu bizzat gösteren Yılmaz'ın bir süre daha doktorların gözetiminde kalacağı belirtilmişti.

Neyse ki korkutan gelişmenin ardından beklenen güzel haber de çok gecikmedi.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

İki gündür hastanede tedavi gören Cem Yılmaz'dan sevindiren haber geldi!

İki gündür hastanede tedavi gören Cem Yılmaz'dan sevindiren haber geldi!

29 Ağustos'tan bu yana hastanede tedavisi devam eden Cem Yılmaz'ın kontrolleri tamamlandı. Sağlık durumunun stabil olduğu ve herhangi bir şikayetinin bulunmadığı belirtilen 52 yaşındaki ünlü komedyen, şikayeti olmadığı için ilaçları yazılarak 31 Ağustos akşamı saat 19.30 sıralarında hastaneden taburcu edildi.

Böylece iki gündür devam eden endişeli bekleyiş de yerini sevince bıraktı. Anjiyo sonrası doktorların yakın takibinde tutulan Yılmaz'ın gerekli tetkiklerinin ardından evinde dinlenmesine karar verildi. Kalp krizi haberiyle hepimizi bir hayli korkutan Cem Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olması ve kısa sürede taburcu edilmesi elbette yüzleri güldürdü.

Biz de kendisine bir kez daha çok geçmiş olsun diyor, bundan sonraki süreçte sağlıklı ve bol kahkahalı günler diliyoruz!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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