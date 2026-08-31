Kalp Kriziyle Korkutmuştu: Cem Yılmaz'dan Sevindiren Haber Geldi!
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Kalp krizi geçirerek sevenlerini korkutan Cem Yılmaz'dan yüzleri güldüren haber geldi. Anjiyo sonrası tedavisi devam eden ve hastane odasından son halini paylaşan ünlü komedyenin sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İki gündür doktorların gözetiminde tutulan Yılmaz'ın son durumu belli oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Cem Yılmaz geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık sorunuyla sevenlerini korkutmuştu.
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İki gündür hastanede tedavi gören Cem Yılmaz'dan sevindiren haber geldi!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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