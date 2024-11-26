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Kalbinizi Sıkıştıracak O Sahnede Çalması Gereken 12 Yabancı Parça

etiket Kalbinizi Sıkıştıracak O Sahnede Çalması Gereken 12 Yabancı Parça

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
26.11.2024 - 22:10

Hayatın en özel anlarından birine tanık oluyorsanız, o anı daha da etkileyici kılacak müzikler tam da burada devreye giriyor. Kalbimizi sıkan, gözlerimizi dolduran ve içimizi ısıtan o melodiler, duygularımızı daha da derinleştiriyor. Peki, o unutulmaz anların arka planında hangi parçalar çalmalı? İşte, kalbinizi sıkıştıracak o sahnelerde çalması gereken 12 harika parça!

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1. Adele - Someone Like You

2. Lewis Capaldi - Someone You Loved

3. Sia - Elastic Heart

4. Ed Sheeran - Photograph

5. Sam Smith - Too Good at Goodbyes

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6. Billie Eilish - When the Party's Over

7. Lana Del Rey - Young and Beautiful

8. Hozier - Take Me to Church

9. Coldplay - Fix You

10. Katy Perry - The One That Got Away

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11. John Legend - All of Me

12. James Bay - Let It Go

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sabrina
sabrina
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