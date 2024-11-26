Kalbinizi Sıkıştıracak O Sahnede Çalması Gereken 12 Yabancı Parça
Kalbinizi Sıkıştıracak O Sahnede Çalması Gereken 12 Yabancı Parça
Hayatın en özel anlarından birine tanık oluyorsanız, o anı daha da etkileyici kılacak müzikler tam da burada devreye giriyor. Kalbimizi sıkan, gözlerimizi dolduran ve içimizi ısıtan o melodiler, duygularımızı daha da derinleştiriyor. Peki, o unutulmaz anların arka planında hangi parçalar çalmalı? İşte, kalbinizi sıkıştıracak o sahnelerde çalması gereken 12 harika parça!
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1. Adele - Someone Like You
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2. Lewis Capaldi - Someone You Loved
3. Sia - Elastic Heart
4. Ed Sheeran - Photograph
5. Sam Smith - Too Good at Goodbyes
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6. Billie Eilish - When the Party's Over
7. Lana Del Rey - Young and Beautiful
8. Hozier - Take Me to Church
9. Coldplay - Fix You
10. Katy Perry - The One That Got Away
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11. John Legend - All of Me
12. James Bay - Let It Go
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