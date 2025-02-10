Kalbinizi Bassline ile Isıtacak 15 Adriatique Parçası
Kalbinizi Bassline ile Isıtacak 15 Adriatique Parçası
Elektronik müziğin en derin ve etkileyici projelerinden biri olan Adriatique, her parçasıyla dinleyiciyi hipnotize etmeyi başarıyor. Özellikle bassline’larının gücüyle tanınan bu ikili, melodik techno dünyasında kendine özgü bir yer edinmişken, her yeni parçası ile kalpleri ısıtıyor ve bedenleri dansa davet ediyor. Bu deneyime hazır mısınız?
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1. Midnight Walking
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2. Ray
3. Home
4. The Echo
5. Nude
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6. Rollox
7. Atlas
8. The Future Is Unknown
9. Miracle
10. Voices From The Dawn
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11. Soul Valley
12. Space Knights
13. Like A Dream
14. Horizon
15. Changing Colors
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