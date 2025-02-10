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Kalbinizi Bassline ile Isıtacak 15 Adriatique Parçası

etiket Kalbinizi Bassline ile Isıtacak 15 Adriatique Parçası

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
11.02.2025 - 00:14

Elektronik müziğin en derin ve etkileyici projelerinden biri olan Adriatique, her parçasıyla dinleyiciyi hipnotize etmeyi başarıyor. Özellikle bassline’larının gücüyle tanınan bu ikili, melodik techno dünyasında kendine özgü bir yer edinmişken, her yeni parçası ile kalpleri ısıtıyor ve bedenleri dansa davet ediyor. Bu deneyime hazır mısınız?

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1. Midnight Walking

2. Ray

3. Home

4. The Echo

5. Nude

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6. Rollox

7. Atlas

8. The Future Is Unknown

9. Miracle

10. Voices From The Dawn

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11. Soul Valley

12. Space Knights

13. Like A Dream

14. Horizon

15. Changing Colors

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Lisa Campton
Lisa Campton
Onedio Üyesi
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