Kalbinin Sesini Açığa Çıkaracak 13 Maisie Peters Parçası
Kalbinin Sesini Açığa Çıkaracak 13 Maisie Peters Parçası
14 Şubat gelirken kalbinin sesini açığa çıkartmaya ne dersin? Dinledikçe yüreğinden parçalar bulacağın Maisie Peters parçalarına aşık olacağına eminiz. Yapman gereken tek şey sesi biraz açıp kendini şarkıların akışına bırakmak çünkü bu sevgi açığa çıkmayı hak ediyor. E hazırsan hadi başlıyoruz!
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1. History of Man
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2. Psycho
3. Lost The Breakup
4. There It Goes
5. Worst Of You
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6. ohn Hughes Movie
7. You To You
8. Body Better
9. You’re Just A Boy
10. I'm Trying
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11. Wendy
12. Outdoor Pool
13. Neck Of The Woods
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