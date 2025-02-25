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Kalbinin Sesini Açığa Çıkaracak 13 Maisie Peters Parçası

etiket Kalbinin Sesini Açığa Çıkaracak 13 Maisie Peters Parçası

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
25.02.2025 - 22:40

14 Şubat gelirken kalbinin sesini açığa çıkartmaya ne dersin? Dinledikçe yüreğinden parçalar bulacağın Maisie Peters parçalarına aşık olacağına eminiz. Yapman gereken tek şey sesi biraz açıp kendini şarkıların akışına bırakmak çünkü bu sevgi açığa çıkmayı hak ediyor. E hazırsan hadi başlıyoruz!

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1. History of Man

2. Psycho

3. Lost The Breakup

4. There It Goes

5. Worst Of You

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6. ohn Hughes Movie

7. You To You

8. Body Better

9. You’re Just A Boy

10. I'm Trying

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11. Wendy

12. Outdoor Pool

13. Neck Of The Woods

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Begüm
Begüm
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