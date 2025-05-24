Kalbimizi Usulca Çalan Melike Şahin Şarkıları

Gürültü susar, insanlar sessizleşir, hatta sen bile kendine biraz daha dikkat kesilirsin. Çünkü bir ses girer hayatına: yumuşak ama çok güçlü, kırılgan ama dimdik duran bir ses…

Melike Şahin işte tam da böyle biri. Şarkılarıyla kalbimize usulca yaklaşan ama iz bırakmadan gitmeyen türden.

Bir kez dinlersin, sonra aynı şarkıyı 14 kez daha açarsın. Çünkü bir yerde mutlaka sana dokunan o cümle vardır. Hem de öyle dokunur ki... 'Ben bunu yaşadım' bile diyemezsin. Sadece durursun, dinlersin, hissedersin.