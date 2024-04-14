Kahvenin Yanında Gelen Tatlı Gibi Sana Eşlik Edecek Şarkıyı Söylüyoruz!
Kahvenin Yanında Gelen Tatlı Gibi Sana Eşlik Edecek Şarkıyı Söylüyoruz!
Bu testte, kahve keyfini tamamlayacak mükemmel şarkıyı bulacağız. Hazırsan, başlayalım!
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Bir kahve seç!
2. Nasıl alırsın kahveni?
3. Kahvenin yanına en çok yakışan tatlı ne sence?
4. Peki bunlardan hangisi?
5. İstisnasız her gün kahve içtiğini söyleyebilir misin?
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6. Bu Latte desenlerinden birini seç!
7. Günün ilk kahvesini genellikle ne zaman içersin?
8. Son olarak, hangi manzaraya karşı kahveni yudumlamak isterdin?
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