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Kahvenin Yanında Gelen Tatlı Gibi Sana Eşlik Edecek Şarkıyı Söylüyoruz!

etiket Kahvenin Yanında Gelen Tatlı Gibi Sana Eşlik Edecek Şarkıyı Söylüyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
14.04.2024 - 13:32

Bu testte, kahve keyfini tamamlayacak mükemmel şarkıyı bulacağız. Hazırsan, başlayalım!

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Bir kahve seç!

2. Nasıl alırsın kahveni?

3. Kahvenin yanına en çok yakışan tatlı ne sence?

4. Peki bunlardan hangisi?

5. İstisnasız her gün kahve içtiğini söyleyebilir misin?

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6. Bu Latte desenlerinden birini seç!

7. Günün ilk kahvesini genellikle ne zaman içersin?

8. Son olarak, hangi manzaraya karşı kahveni yudumlamak isterdin?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Aşkın Nur YENGİ - Yalancı Bahar

Tan Taşçı - Cumartesi

Candan Erçetin - Bahar ( Kırık Kalpler Durağında )

Ajda Pekkan - Bir Hata

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