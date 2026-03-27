article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kahveden Ne Kadar Anlıyorsun?

etiket Kahveden Ne Kadar Anlıyorsun?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
27.03.2026 - 10:31

Üçüncü nesil kahvecilerin menülerine bakarken kendini kaybolmuş hissetmiyorsan ve evde kahve demlerken mutfağı saran o taze çekirdek kokusu sana her şeyi unutturuyorsa doğru yerdesin. Bu testte sadece teknik terimleri değil, iyi bir kahve içicisinin günlük hayattaki reflekslerini de ölçeceğiz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Hızlıca bir seçim yapmanı isteyelim. Ayılmak için bir kahve seçer misin?

4. Sütlü bir kahve istiyorsun ama kahve tadı sütü bastırırken daha yoğun gelsin diyorsun. Seçimin hangisi olmalı?

4. Sütlü bir kahve istiyorsun ama kahve tadı sütü bastırırken daha yoğun gelsin diyorsun. Seçimin hangisi olmalı?

5. Devam edelim! Raftan bir paket çekirdek kahve aldın ve üzerinde "Koyu Kavrulmuş (Dark Roast)" yazıyor. Sence bu kahvenin tadı nasıl olur?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Evinin baristası olmak istiyorsun ama gerekli araç ve gereçlerin yok. En büyük eksiğin bunlardan hangisi?

7. Sence ilk buluşmada içtiğiniz kahve üzerine konuşulmalı mı?

8. "Kahve içmeden ayılamam." diyenleri haklı buluyor musun?

9. Sana bizden bir dilim pasta! Yanına ne içersin?

9. Sana bizden bir dilim pasta! Yanına ne içersin?

10. Son olarak şunu soralım: Kahve uzmanı biriyle tanıştın ve konusu açılmamasına rağmen kahve çekirdeklerinden başlayarak kahve sürecini anlatıyor. Dinler misin?

Kahveden anlamakla kalmayıp kendi evinin baristası olmuşsun çoktan!

Kahve senin için sıradan bir içecek değil kesinlikle! Evde iyi kahve içmek için espresso makinesini veya hassas tartıyı tezgaha boşuna koymamışsın. Çekirdek alırken kavrulma tarihine ve menşeine muhakkak dikkat ediyorsun. Kahveyi demlerken suyun sıcaklığıyla beraber kahvenin gramajı da epey önemli. Kahveden iyi anlayan biri için bunlar zaten temel şeyler. Dışarıda kahve içerken de menüdeki terimlere hakim olduğunu söyleyebiliriz. Kötü, bayat veya yanık bir kahve içtiğinde günün tadı kaçıyor resmen. Damak tadın gerçekten oturmuş ve kahve kültürünün hakkını veriyorsun!

Kahveden epey iyi anlıyorsun!

Hiiiç şov yapmaya gerek yok. Sen ne içtiğini bilen ve kahveden gerçekten keyif alan birisin. Sabahları sıcacık kahveden ilk yudumu almadan günü başlatamayanlardansın. Nitelikli kahve terimlerinin hepsini ezbere bilmesen de önündeki kahvenin bayat mı yoksa taze mi olduğunu tek yudumda anlayan birisin. Evde demlenmiş mis gibi bir filtre kahve ya da dışarıda kıvamında hazırlanmış sütlü bir kahve olması fark etmiyor. Kendi damak tadını bulmuşsun resmen. Kötü kahveye tahammülün ve bu keyfi bozmaya hiç niyetin yok!

Sen sadece kahve içmeyi sevenlerdensin.

Şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. Senin olayın sert, yoğun veya sek kahveler değil. O acı tadı kırmak için sütün yumuşaklığına belki de biraz karamel veya vanilya şurubuna ihtiyacın oluyor. Senin için kahve demek arkadaş buluşmalarına eşlik eden ve sohbeti güzelleştiren tatlı bir bahane demek. Çekirdeğin yöresi veya asiditesi pek ilgini çekmiyor aslında. Bardağındaki içeceğin seni o an mutlu etmesi yetiyor. Önüne sert bir espresso koysalar muhtemelen yüzünü ekşitirsin ama o bol köpüklü bir Türk Kahvesi her zaman keyfini yerine getirir!

Kahve ile pek aran yok gibi.

Biz seni bu üçüncü nesil kahvecilerle ve menülerdeki İngilizce terimlerle hiç yormayalım. Çünkü senin kahveyle pek bir ilgin yok. Arada sırada sırf ortama uyum sağlamak için mecburen bir şeyler sipariş etsen de o acı tat sana hiç hitap etmiyor. Senin molalarının başrolünde büyük ihtimalle ince belli bardakta taze demlenmiş bir çay var. Kahve dükkanlarının kokusu dışarıdan hoş gelse de iş o bardağı eline almaya gelince kendi doğrularından şaşmıyorsun.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın