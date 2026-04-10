Kahve Sevenlerin Mutlaka Bilmesi Gereken Şeyler

Büyük bir yanlış anlaşılmayı düzeltelim: 'Espresso içtim, artık iki gün uyumam' diye bir şey yok. Espresso çok yoğun ve sert bir tada sahip olduğu için kafeini daha yüksek sanılır ama porsiyonu çok küçüktür. Oysa kocaman bir kupa filtre kahve, suyla daha uzun süre temas ettiği için aslında totalde daha fazla kafein içerebilir. Yani mesele tadının ne kadar acı olduğu değil, bardağın ne kadar büyük olduğu.