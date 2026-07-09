Kahve Seçimlerine Göre Sen Ne Kadar Tatlısın?

Senin tatlılığın klasik anlamda yumuşacık, herkese hemen sıcacık davranan bir yerde durmuyor. Daha net daha mesafeli ve daha kendi alanını bilen bir yapın var. İnsanlara hemen açılmayabilir, duygularını kolay kolay belli etmeyebilirsin. Ama bu seni soğuk yapmıyor sadece herkese aynı yakınlıkta durmadığını gösteriyor. Samimiyet senin için hemen dağıtılan bir şey değil hak edildiğinde verilen bir alan. Bu yüzden seni gerçekten tanıyanlar sert görünen yanının altında güvenilir ve kendine has bir tatlılık olduğunu fark eder.