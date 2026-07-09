Kahve Seçimlerine Göre Sen Ne Kadar Tatlısın?
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Kahve fincanının dibinde saklanan o gizli karakteri ortaya çıkarmaya hazır mısın? Double shot espresso kadar mesafeli misin yoksa karamel macchiato gibi girdiğin her ortamı yumuşatan bir şeker mi? Kahve seçimine göre ne kadar tatlı olduğunu buluyoruz!
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1. Seni biraz tanıyalım. Arkadaş ortamında sen daha çok nasıl birisin?
2. Sabah kahveni en çok nasıl içmeyi seversin?
3. Kahvende şurup kullanma meselesine nasıl bakıyorsun?
4. Buzlu kahve siparişi vereceksin. Hangisi sana daha yakın?
5. Kahvenin yanında tatlı söyleme konusunda hangisisin?
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6. Kahve menüsünde mevsim özel içeceği gördün. Mesela tarçınlı, kurabiyeli, karamelli bir şey var. Ne yaparsın?
7. Kahveni bazen tatlı bir şey içmiş olayım diye seçtiğin oluyor mu?
8. Sonsuza kadar tek bir kahve içeceksin! Seç bakalım.
Sen bol şuruplu, ekstra kremalı kahve kadar tatlısın!
Sen vanilyalı latte gibi tatlı ve yumuşaksın!
Sen az şekerli ama bağımlılık yapan bir tatlılığa sahipsin!
Sen sert bir americano kadar net ve acısın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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