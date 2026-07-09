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Kahve Seçimlerine Göre Sen Ne Kadar Tatlısın?

etiket Kahve Seçimlerine Göre Sen Ne Kadar Tatlısın?

Nida Ataman
Nida Ataman - Onedio Üyesi
09.07.2026 - 11:01
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Kahve fincanının dibinde saklanan o gizli karakteri ortaya çıkarmaya hazır mısın? Double shot espresso kadar mesafeli misin yoksa karamel macchiato gibi girdiğin her ortamı yumuşatan bir şeker mi? Kahve seçimine göre ne kadar tatlı olduğunu buluyoruz!

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1. Seni biraz tanıyalım. Arkadaş ortamında sen daha çok nasıl birisin?

2. Sabah kahveni en çok nasıl içmeyi seversin?

3. Kahvende şurup kullanma meselesine nasıl bakıyorsun?

4. Buzlu kahve siparişi vereceksin. Hangisi sana daha yakın?

5. Kahvenin yanında tatlı söyleme konusunda hangisisin?

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6. Kahve menüsünde mevsim özel içeceği gördün. Mesela tarçınlı, kurabiyeli, karamelli bir şey var. Ne yaparsın?

7. Kahveni bazen tatlı bir şey içmiş olayım diye seçtiğin oluyor mu?

8. Sonsuza kadar tek bir kahve içeceksin! Seç bakalım.

Sen bol şuruplu, ekstra kremalı kahve kadar tatlısın!

Senin tatlılığın görülmeyecek gibi değil! Enerjin, ilgin ve küçük detaylara verdiğin önem hemen fark ediliyor. İnsanları mutlu etmeyi seviyor, sevdiklerinin modunu yükseltmek için çoğu zaman ekstra çaba harcıyorsun. Biri üzgünse bunu görmezden gelmen pek mümkün değil bir şekilde moral vermeye, güldürmeye ya da yanında olduğunu hissettirmeye çalışırsın. Bu yüzden senin yanında insanlar kendini daha özel ve daha iyi hissedebilir. Kısacası sen bulunduğu ortama neşe ve sıcaklık katan çok tatlı birisin.

Sen vanilyalı latte gibi tatlı ve yumuşaksın!

Senin tatlılığın abartılı değil ama çok net hissediliyor. İnsanlarla iletişimin sıcak, tavrın yumuşak ve yanında durması kolay birisin. Her şeyi büyük jestlerle göstermeyebilirsin ama küçük düşünceli davranışlarınla insanlara iyi geliyorsun. Kalabalıkta herkesten fazla ses çıkarmana gerek yok zaten samimiyetin kendini belli ediyor. Sevdiklerine değer verdiğini hissettiren ortamı germeyen ve insanı rahatlatan bir yanın var. Sen tam kararında tatlısın ne fazla yoğun ne de eksik tam olması gerektiği gibi.

Sen az şekerli ama bağımlılık yapan bir tatlılığa sahipsin!

Senin tatlılığın ilk anda herkesin gözüne çarpan türden olmayabilir. Daha sakin daha kontrollü ve biraz seçici bir yapın var. Herkese hemen açılmıyor, enerjini de herkese aynı şekilde vermiyorsun. Ama seni tanıyanlar o mesafeli görünen tarafının altında güven veren, düşünceli ve sağlam bir karakter olduğunu biliyor. Duygularını abartılı şekilde göstermesen de doğru zamanda yanında olmayı başarıyorsun. Sen az şekerli ama kalıcı etki bırakan birisin seni tanıdıkça tatlılığın daha çok fark ediliyor.

Sen sert bir americano kadar net ve acısın!

Senin tatlılığın klasik anlamda yumuşacık, herkese hemen sıcacık davranan bir yerde durmuyor. Daha net daha mesafeli ve daha kendi alanını bilen bir yapın var. İnsanlara hemen açılmayabilir, duygularını kolay kolay belli etmeyebilirsin. Ama bu seni soğuk yapmıyor sadece herkese aynı yakınlıkta durmadığını gösteriyor. Samimiyet senin için hemen dağıtılan bir şey değil hak edildiğinde verilen bir alan. Bu yüzden seni gerçekten tanıyanlar sert görünen yanının altında güvenilir ve kendine has bir tatlılık olduğunu fark eder.

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Nida Ataman
Nida Ataman
Onedio Üyesi
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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