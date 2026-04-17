Kahve Neden Enerji Verir?

Gün boyu hareket ettikçe beynimizde adenozin adı verilen bir molekül birikir. Adenozin de aslında beynimizdeki reseptörlere bağlandığında sinir sistemi faaliyetlerini yavaşlatır ve bize o yorgunluk hissini verir. Yani beynimize uyku vakti geldi der. Kahvenin içinde bulunan kafeinse yapısal olarak adenozine çok benzediği için bu reseptörlere gidip onlara yapışır ve gerçek adenozinlerin oraya bağlanmasını engeller. Bu sayede de beynimiz yorgunluk sinyalini alamaz ve kendini uyanık hisseder.