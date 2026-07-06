Kahve Kokusu Neden Huzur Verir?

Kahve kokusunu duyduğun anda sanki içinden bir şeyler yumuşuyor, değil mi? Daha ilk yudumu almadan bile kendine küçük bir mola vermiş gibi hissediyorsun. Peki, bu koku sana neden bu kadar huzur veriyor? Merak ettiysen seni içeriğimize alalım.

Hazırsan başlıyoruz👇🏻