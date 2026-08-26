Kahve Çekirdeği Nasıl Seçilir? Dikkat Etmen Gereken 10 Kriter

Pakette Arabica veya Robusta gibi ifadeler görürsen bunlar kahvenin türünü anlatıyor. Arabica genellikle daha aromatik ve yumuşak içimli kahve anlamına geliyor. Robusta ise daha sert, yoğun ve bitter bir tada sahip olabiliyor. Bazı kahvelerde bu iki türün karışımını da görebilirsin. Burada yine mesele senin damak tadına hangisinin daha uygun olduğu.