Kahve Çekirdeği Nasıl Seçilir? Dikkat Etmen Gereken 10 Kriter
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Kahve çekirdeği alırken ne kadar seçicisin? Paketin üzerinde yazanları iyice okuyor musun yoksa öylesine alıp geçiyor musun? Aslında birkaç temel noktayı bilirsen sevdiğin kahveyi bulmak düşündüğün kadar zor değil. İşte kahve çekirdeği seçerken mutlaka bakman gerekenler. 👇
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1. Önce kavrum derecesine bak.
2. Çekirdeklerin kavrulma tarihini de kontrol et.
3. Çekirdek türüne de bakmak önemli.
4. Kahvenin menşei neresi, kontrol et.
5. İşleme yöntemini de incele.
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6. Kahve çekirdeğini demleme yöntemine göre seç.
7. Paketteki tadım notlarına da göz at.
8. Kahveyi nasıl demleyeceğini de düşün.
9. Çekirdeği mümkünse öğütülmüş değil, çekirdek olarak al.
10. Sevdiğin tatlara göre seçim yap.
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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