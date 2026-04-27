Kafa Karışıklığına Tuz Biber: Overthink Şarkıları

Aslı Uysal
27.04.2026 - 17:01

Bazen kafanın içi susmaz ve geçmişte yaşanılan şeyleri tekrar tekrar düşünüp kaybolursun. Düşünceler de içten içe seni darladıkça şarkılara sığınırız. Bu şarkıları dinlemek için aşağı kaydırın!

1. Poison Tree

Bu şarkı içinize attığınız her duygunun sessiz bir patlaması gibi! Sözleri az ama hissettirdikleri şeyler o kadar ağır ki, overthink yaparken insanın tam olarak ihtiyaç duyacağı şekilde bestelenmiş...

2. Salt In The Wound

İçinizdeki kırgınlıkların en derinine kadar inen bu şarkı ile her şeyi daha net düşünme fırsatı yakalıyorsunuz. Overthink'lerken geçmişte kalmış şeyleri tekrar tekrar düşünmemek de mümkün olmuyor...

3. Björk - Stonemilker

Duygusal olarak modunuz düşükse bu şarkının yanından bile geçmeyin çünkü overthink için resmen biçilmiş kaftan... Şarkı gerçekten tüm duygularınıza tercüman oluyor.

4. Big Thief - Paul

Geçmişe dönüp “acaba farklı olsaydı ne olurdu?” diye düşündüren şarkılardan. Ayrıca sakinliği ile de insana huzur veriyor.

5. Elliott Smith - Angeles

Şarkıyı dinlerken sanki iç sesinizle tartışıyor gibi hissedebilirsiniz.  Kafanızın içindeki tüm düşünceler bu şarkı ile daha net bir yere oturacak!

6. Big Thief - Mythological Beauty

Muhteşem bir şarkı ile devam edelim... Bu şarkıda ne hissetmen gerektiğini tam çözemiyorsun ve bu da düşünceleri daha da büyütüyor. Şarkı bittiğinde bile etkisi insanın üzerinden geçmiyor.

7. Alex G - Mary

Şarkı ne kadar yumuşak olursa olsun aynı zamanda insanı içten içe huzursuz eden bir havası da var. Sanki bir şeyler eksik ama ne olduğunu da tam olarak bulamıyorsun.

8. Men I Trust - Show Me How

İçinizde kocaman bir boşluk hissi yaratan bu şarkı öyle güzel ki insan yine de her an dinlemek istiyor. Dinledikçe düşünceler akıyor gidiyor.

9. Youth Lagoon - 17

Overthink yapan zihinler gibi bu şarkıdaki tüm hisler karmakarışık...  Net bir duygu yok ama bir sürü his üst üste binmiş. Bu belirsizlik de seni düşünmeye itiyor.

10. Phoebe Bridgers - I Know the End

Yavaş başlayıp bir anda kaosa dönüşen bu şarkı, düşüncelerin kontrolden çıktığı anları çok iyi anlatıyor. Overthink yapmanın zirve hali diyebiliriz.

Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
