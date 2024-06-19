Kadınların Gücünü ve Duygusal Derinliği Hissettirecek 12 Sevdaliza Şarkısı
Kadınların Gücünü ve Duygusal Derinliği Hissettirecek 12 Sevdaliza Şarkısı
Müzik dinlerken anlamlı bir şeyler arayanlar, duygusal bir bağ kurmak isteyenler buraya!
12 Sevdaliza şarkısı bu içerikte!
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1. SEVDALIZA - GOOD TORTURE WITH ELYANNA (LYRIC VIDEO)
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2. SEVDALIZA - NOTHING LASTS FOREVER FT. GRIMES
3. SEVDALIZA - WOMAN LIFE FREEDOM
4. SEVDALIZA - EVERYTHING IS EVERYTHING (MUSIC VIDEO)
5. SEVDALIZA - HIGH ALONE
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6. SEVDALIZA - THE GREAT HOPE DESIGN
7. SEVDALIZA - DARKEST HOUR
8. SEVDALIZA - ALL RIVERS AT ONCE
9. SEVDALIZA - EDEN
10. SEVDALIZA - JOANNA
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