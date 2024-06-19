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Kadınların Gücünü ve Duygusal Derinliği Hissettirecek 12 Sevdaliza Şarkısı

etiket Kadınların Gücünü ve Duygusal Derinliği Hissettirecek 12 Sevdaliza Şarkısı

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
19.06.2024 - 11:16

Müzik dinlerken anlamlı bir şeyler arayanlar, duygusal bir bağ kurmak isteyenler buraya!

12 Sevdaliza şarkısı bu içerikte!

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1. SEVDALIZA - GOOD TORTURE WITH ELYANNA (LYRIC VIDEO)

2. SEVDALIZA - NOTHING LASTS FOREVER FT. GRIMES

3. SEVDALIZA - WOMAN LIFE FREEDOM

4. SEVDALIZA - EVERYTHING IS EVERYTHING (MUSIC VIDEO)

5. SEVDALIZA - HIGH ALONE

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6. SEVDALIZA - THE GREAT HOPE DESIGN

7. SEVDALIZA - DARKEST HOUR

8. SEVDALIZA - ALL RIVERS AT ONCE

9. SEVDALIZA - EDEN

10. SEVDALIZA - JOANNA

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11. SEVDALIZA - MARTYR

12. SEVDALIZA - HUMANA

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