Kadınların Gücünü Anlatan 10 Efsane Şarkı
Kadınların Gücünü Anlatan 10 Efsane Şarkı
Kadınların sesinin güçlü bir biçimde çıktığı bu dünyada güçlü kadınları anlatan birçok sanat eseri bulunuyor.
Bu içerikte güçlü kadınları anlatan 10 şarkıyı sıralıyoruz!
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1. Gaye Su Akyol - İsyan Manifestosu (Official Video)
2. Nova Norda - Varım (Official Video)
3. Aylin Aslım - Güldünya (Gülyabani)
4. Nazan Öncel - Ben Sokak Kızıyım (Kralpop) (1996 - Raks Müzik)
5. Ajda Pekkan - Bambaşka Biri
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6. Beyoncé - Run the World (Girls) (Official Video)
7. Özlem Tekin - Dağları Deldim
8. Chaka Khan - I'm Every Woman (Official Music Video) [HD Remaster]
9. Lesley Gore - You Don't Own Me (HD)
10. Ariana Grande - God is a woman (Official Video)
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