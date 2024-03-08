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Kadınların Gücünü Anlatan 10 Efsane Şarkı

etiket Kadınların Gücünü Anlatan 10 Efsane Şarkı

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
08.03.2024 - 15:52

Kadınların sesinin güçlü bir biçimde çıktığı bu dünyada güçlü kadınları anlatan birçok sanat eseri bulunuyor. 

Bu içerikte güçlü kadınları anlatan 10 şarkıyı sıralıyoruz!

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1. Gaye Su Akyol - İsyan Manifestosu (Official Video)

2. Nova Norda - Varım (Official Video)

3. Aylin Aslım - Güldünya (Gülyabani)

4. Nazan Öncel - Ben Sokak Kızıyım (Kralpop) (1996 - Raks Müzik)

5. Ajda Pekkan - Bambaşka Biri

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6. Beyoncé - Run the World (Girls) (Official Video)

7. Özlem Tekin - Dağları Deldim

8. Chaka Khan - I'm Every Woman (Official Music Video) [HD Remaster]

9. Lesley Gore - You Don't Own Me (HD)

10. Ariana Grande - God is a woman (Official Video)

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