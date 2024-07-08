Kadın Erkek İlişkilerinin Fenomen Adamı Otisabi'nin Yaratıcısı Yılmaz Aslantürk'le Merak Edilenleri Konuştuk
Kadın Erkek İlişkilerinin Fenomen Adamı Otisabi'nin Yaratıcısı Yılmaz Aslantürk'le Merak Edilenleri Konuştuk
Bir nesil onun maceralarıyla büyüdü, onun yaptıklarını ya da yapamadıklarını ders belleyip ilişkisinde ona göre davrandı. Kadın-erkek arasında yaşanan ikilemleri gerçeklikten kopmadan anlatan Otisabi'nin yaratıcısı Yılmaz Aslantürk'le bir araya geldik. Meraklısı için oldukça güzel bir sohbet çıktı ortaya...
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Otisabi benim için ergenliğimden beri yeni sayısını heyecanla beklediğim mizah dergilerinin ilk önce en arkasını okutan, hikayesindeki başarısızlıklarını merak ettiğim ve kadın erkek ilişkisiyle ilgili aydınlanmalar yaşatan bir çizgi kahramanı oldu yıllardır. Çok uzun zaman sonra hayranı olduğum Otisabi’nin yaratıcısı Yılmaz Aslantürk’le ikimizin de ortak noktası olan Datça’da tanıştık, dost olduk. Yıllar içinde Yılmaz ve çok sevdiğim arkadaşım, sevgili eşi Ayşe ile tadına doyulmaz masalarımız, buluşmalarımız rutin hale gelmeye başladı. O sohbetlerin içinde o kadar kaybolmuşum ki, bir fenomen olan Otisabi’nin yaratıcısı ile röportaj yapmak bilmem kaç yıl sonra, daha yeni aklıma geldi. Ben de aklıma gelenlerin sadece bir kısmını sorup merak edenlere hizmette bulunayım dedim ve işte bu röportaj ortaya çıktı.
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Nereden çıktı İstanbul’u bırakıp Datça’ya yerleşme fikri?
Hiç özlediğiniz bir şeyler yok mu İstanbul’da?
Kolay alıştınız mı Datça’daki hayata? Çünkü burada her şey son derece yavaş işler. Usta çağırırsınız, öyle hemen gelmez mesela. Var mı o sabır sizde?
Peki küçük sahil kentiyle büyük şehirde yaşanan kadın erkek ilişkisinin bir farkı var mı?
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Sizin kadınlarla bir derdiniz mi var?
Otisabi her maceranın sonunda bir çıkarım yapıyor kendisiyle ilgili. Erkeklerin kafası gerçekten öyle mi çalışıyor?
Napalım peki biz kadınlar olarak? Hep mi kaçalım kovalanmak için?
Müge Anlı’yı seyrettiniz mi hiç bilmiyorum. Oradaki olaylara bakınca Otisabi melek gibi bir adam. Türkiye’de işlerin bazen bu kadar garip yürümesi hayal gücü geniş bir insan olarak Yılmaz Aslantürk’ü şaşırtmıyor mu?
Ben cevabı her ne kadar bilsem de çoğu kişi merak ediyor bence. Çizgideki Otisabi, Yılmaz Aslantürk’ün kendisi mi?
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Devam ediyor mu peki çizimler?
Bu soruyu herkese sorduğum için size de sorayım. Son zamanlarda en sinir olduğunuz şey ne?
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