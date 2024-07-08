Kadın Erkek İlişkilerinin Fenomen Adamı Otisabi'nin Yaratıcısı Yılmaz Aslantürk'le Merak Edilenleri Konuştuk

Fazla bir beklentiyle gelmedim, istediğimde denize gireyim ve trafik olmadan gideyim yeter bana. Ama büyük şehirden gelip burada fren yapmak yani Egeli gevşekliğine alışmak biraz sürdü. Bir sabah su bitmişti damacana su söyledim ertesi gün öğleden sonra geldi ve “Neredesin yaa?” deyince “Getiridim ya!” diye tersledi. Su arıtma cihazı alarak bu arkadaşla yollarımızı ayırdım.

Ustalar konusunda çok doluyum hatta ustalarla maceralarımı çizip Instagram hesabımda paylaştım. Bazıları da bunları okuyup gelmek istemediler çizerim diye.

Ustaya para verip bekleyeceğime aletler aldım mesela bahçe çiti için o kadar çok para istemişti ki ben internetten Hilti siparişi verdim, YouTube’dan bakıp yaptık. “Kötü usta alet sahibi yapar” atasözü Datça’dan çıkmış.