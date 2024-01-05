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Kadıköy’de Ceza Yiyen Sürücü: 'Haberlerde Görüyordum Başıma Geldi, Sosyal Medyaya Atın da İzleyelim'

Kadıköy’de Ceza Yiyen Sürücü: 'Haberlerde Görüyordum Başıma Geldi, Sosyal Medyaya Atın da İzleyelim'

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
05.01.2024 - 14:02

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Sivil trafik ekipleri İstanbul Kadıköy'de trafik denetimi gerçekleştirdiler. O denetimler sırasında ise bir sürücü yayaya yol vermediği için ceza yedi.

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Yayaya yol vermediği için 3 bin 135 TL ceza yiyen sürücü Ayhan Çoban, ceza sürücüleri hep haberlerde izlediğini söyleyerek ,”Haberlerde görüyordum başıma da geldi. Yayayı geç fark ettim. Sosyal medyaya atın da izleyelim. Yapacak bir şey yok denetimler doğru bir şey. Allahtan emniyet kemeri takılıydı. Yoksa ondan da ceza yerdik” dedi.

Yayaya yol vermediği için 3 bin 135 TL ceza yiyen sürücü Ayhan Çoban, ceza sürücüleri hep haberlerde izlediğini söyleyerek ,”Haberlerde görüyordum başıma da geldi. Yayayı geç fark ettim. Sosyal medyaya atın da izleyelim. Yapacak bir şey yok denetimler doğru bir şey. Allahtan emniyet kemeri takılıydı. Yoksa ondan da ceza yerdik” dedi.

Ceza yiyen sürücünün 'Haberlerde hep görüyordum başıma geldi. Sosyal medyaya atın da izleyelim' demesi ise sosyal medyada gündem oldu.

Ceza yiyen sürücünün 'Haberlerde hep görüyordum başıma geldi. Sosyal medyaya atın da izleyelim' demesi ise sosyal medyada gündem oldu.

İşte o anlar: 👇

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