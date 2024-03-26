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Kaçak Maden Ocağında Feci Ölüm: Vagon ile Vinç Arasına Sıkışan İşçi Yaşamını Yitirdi

Kaçak Maden Ocağında Feci Ölüm: Vagon ile Vinç Arasına Sıkışan İşçi Yaşamını Yitirdi

Zonguldak İşçi Maden Faciası
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.03.2024 - 07:46

İş cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Zonguldak, Kilim'ledeki kaçak madende vagon ile vinç arasında sıkışan 49 yaşındaki maden işçisi Muhammet Korkut yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Olay, gece saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Kırat Mahallesi'ndeki kaçak kömür ocağında meydana geldi. Maden ocağında çalışan 3 çocuk babası Muhammet Korkut, vagon ile vinç arasında sıkışarak yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Kırat Mahallesi'ndeki kaçak kömür ocağında meydana geldi. Maden ocağında çalışan 3 çocuk babası Muhammet Korkut, vagon ile vinç arasında sıkışarak yaralandı.

Mesai arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mesai arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan Korkut, yüzeye çıkarılarak ambulansla hastaneye götürüldü. Durumu ağır olan madenci, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Korkut’un ağabeyinin de Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan emekli madenci olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan Korkut, yüzeye çıkarılarak ambulansla hastaneye götürüldü. Durumu ağır olan madenci, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Korkut’un ağabeyinin de Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan emekli madenci olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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