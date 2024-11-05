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Joker Filmi ile Oyunculuğu Öne Çıkan Sesine Aşık Olunası Lady Gaga’nın 12 Şarkısı

etiket Joker Filmi ile Oyunculuğu Öne Çıkan Sesine Aşık Olunası Lady Gaga’nın 12 Şarkısı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
05.11.2024 - 21:55

Joker'i izlediyseniz Lady Gaga'nın sesiyle yeniden büyülenmişsinizdir. Hazır Lady Gaga sevgimiz tazeyken birbirinden müthiş ezgili şarkılarını birlikte hatırlayalım!

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1. Lady Gaga - Bad Romance

2. Lady Gaga - Bloody Mary

3. Lady Gaga, Bruno Mars - Die With A Smile

4. Lady Gaga - Alejandro

5. Lady Gaga - Judas

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6. Lady Gaga - Telephone ft. Beyoncé

7. Lady Gaga - Paparazzi

8. Lady Gaga, Bradley Cooper - Shallow

9. Lady Gaga - LoveGame

10. Lady Gaga - Just Dance

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11. Lady Gaga - Applause

12. Lady Gaga - Poker Face

13. Lady Gaga - Marry The Night

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