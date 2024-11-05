Joker Filmi ile Oyunculuğu Öne Çıkan Sesine Aşık Olunası Lady Gaga’nın 12 Şarkısı
Joker Filmi ile Oyunculuğu Öne Çıkan Sesine Aşık Olunası Lady Gaga’nın 12 Şarkısı
Joker'i izlediyseniz Lady Gaga'nın sesiyle yeniden büyülenmişsinizdir. Hazır Lady Gaga sevgimiz tazeyken birbirinden müthiş ezgili şarkılarını birlikte hatırlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Lady Gaga - Bad Romance
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Lady Gaga - Bloody Mary
3. Lady Gaga, Bruno Mars - Die With A Smile
4. Lady Gaga - Alejandro
5. Lady Gaga - Judas
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Lady Gaga - Telephone ft. Beyoncé
7. Lady Gaga - Paparazzi
8. Lady Gaga, Bradley Cooper - Shallow
9. Lady Gaga - LoveGame
10. Lady Gaga - Just Dance
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın