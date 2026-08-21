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Jilet Gibi Gömleklerin Sırrı: Terzilerin Kullandığı Ütü Taktikleri

etiket Jilet Gibi Gömleklerin Sırrı: Terzilerin Kullandığı Ütü Taktikleri

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
21.08.2026 - 13:31
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Gömleği ütüledikten sonra hâlâ kırışık bir görüntü mü kalıyor? O kusursuz, jilet gibi duran gömleklerin arkasında aslında birkaç basit püf noktası var. Terzilerin yıllardır uyguladığı küçük dokunuşlarla evde de çok daha düzgün sonuçlar almak mümkün.

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Gömleği Hafif Nemli Bırakın

Gömleği Hafif Nemli Bırakın

Kuru kumaşı ütüyle ezmeye çalışmak hem zaman kaybıdır hem de kumaşın dokusuna zarar verir. Ütüye başlamadan önce gömleğinizin hafif nemli olmasına dikkat edin. Eğer kumaş tamamen kuruduysa, fısfıs şişeyle ince bir su sıkıp birkaç dakika beklemek işinizi inanılmaz derecede kolaylaştırır.

İşe her zaman yakadan başlayın.

Gömlek ütülemenin değişmez altın kuralı, en küçük ve sert parçadan başlamaktır. Yakayı ütü masasına tamamen açarak serin ve dış kenarlardan merkeze doğru ütüyü gezdirin. Yakayı katlayıp üzerinden ütüyle geçmek yerine, formu en son elinizle vererek kırılmaları önleyin.

Düğmeleri açıp manşetleri düzleştirin.

Düğmeleri açıp manşetleri düzleştirin.

Manşetleri ütülerken yapılan en büyük hata, düğmeler kapalıyken üstünden geçmektir. Düğmeleri tamamen açıp manşetin önce iç, sonra dış yüzeyini dümdüz bir şekilde ütüleyin. Bu adım, kol kısımlarının çok daha muntazam ve pürüzsüz durmasını sağlar.

Kol çizgisini isteğinize göre ayarlayın.

Kol çizgisini isteğinize göre ayarlayın.

Kolları ütülerken alt dikiş çizgisini baz alarak masaya tam düz bir şekilde yatırın. Eğer jilet gibi keskin bir kol çizgisi istiyorsanız ütüyü kenarlara tam bastırın. Spor bir görünüm ve çizgisiz bir kol istiyorsanız ütünün ucunu kenar dikişlerine değdirmeden sadece orta kısımda gezdirin.

Omuz parçasını masanın ucuna geçirin.

Omuz parçasını masanın ucuna geçirin.

Gömleğin roba denilen omuz kısmını düz bir zeminde ütülemeye çalışmak imkansız gibidir. Gömleğin omuz içini ütü masasının sivri ucuna geçirip kumaşı oturtun. Düzleşen omuz alanını birkaç saniyelik buhar hamlesiyle saniyeler içinde pürüzsüz hale getirebilirsiniz.

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Düğme aralarını özenle geçin.

Ön gövdeyi ütülerken ütünün sivri ucunu düğmelerin arasına sokarak ilerleyin. Ütüyü asla plastikten yapılan düğmelerin üzerine doğrudan basmayın. Hem düğmeleri eritebilir hem de düğmenin altındaki kumaşın kırışık kalmasına neden olursunuz.

Sırt kısmını en sona bırakın.

Sırt kısmını en sona bırakın.

En geniş alan olan sırt bölgesini en sona bırakmak, diğer parçaları ütülerken sırtın tekrar kırışmasını engeller. Gömleğin arkasını masaya yayarak üst dikişlerden aşağıya doğru geniş hareketlerle ilerleyin. Varsa sırt pililerini parmaklarınızla tutup hizalayarak ütüyü bastırın.

Askıda soğumasına izin verin.

Askıda soğumasına izin verin.

Ütü biter bitmez gömleği giymek veya katlamak, bütün emeğinizi anında çöp eder. Sıcak ve nemli kalan kumaş çok hızlı form kaybettiği için gömleği hemen geniş bir askıya asın. İlk düğmesini kapatıp 10 dakika soğumaya bıraktığınızda gömleğiniz gün boyu ilk anki gibi jilet gibi kalacak.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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