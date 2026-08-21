Jilet Gibi Gömleklerin Sırrı: Terzilerin Kullandığı Ütü Taktikleri
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Gömleği ütüledikten sonra hâlâ kırışık bir görüntü mü kalıyor? O kusursuz, jilet gibi duran gömleklerin arkasında aslında birkaç basit püf noktası var. Terzilerin yıllardır uyguladığı küçük dokunuşlarla evde de çok daha düzgün sonuçlar almak mümkün.
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Gömleği Hafif Nemli Bırakın
İşe her zaman yakadan başlayın.
Düğmeleri açıp manşetleri düzleştirin.
Kol çizgisini isteğinize göre ayarlayın.
Omuz parçasını masanın ucuna geçirin.
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Düğme aralarını özenle geçin.
Sırt kısmını en sona bırakın.
Askıda soğumasına izin verin.
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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