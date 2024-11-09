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Jeep Fiyat Listesi Kasım 2024: Renegade, Compass, Avenger ve Wrangler Güncel Fiyatlar

etiket Jeep Fiyat Listesi Kasım 2024: Renegade, Compass, Avenger ve Wrangler Güncel Fiyatlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
09.11.2024 - 15:41

Kasım ayının gelmesiyle otomobil markaları fiyat güncellemesine gitti. Kasım ayı güncel otomobil fiyatları yeni müşteriler tarafından merak ediliyor. Arazi araçları ve SUV segmentinde öncü markalardan birisi olan Jeep, Kasım ayı fiyatlarını güncelledi. Jeep Kasım ayı güncel fiyatlarını açıkladı. 

Peki, Renegade, Compass, Avenger ve Wrangler Kasım'da ne kadar oldu? 

İşte Jeep Kasım fiyat listesi.

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Jeep fiyat listesi Kasım 2024

Jeep fiyat listesi Kasım 2024

Jeep'in en uygun modeli olarak listelenen Renegade, Kasım ayında 1.974.250 TL'den satışa sunuldu.

Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Jeep Renegade fiyat listesi Kasım 2024

Jeep Renegade fiyat listesi Kasım 2024
  • Renegade e-Hybrid 1.5 130HP Limited 1.974.250 TL

Jeep Compass fiyat listesi Kasım 2024

Jeep Compass fiyat listesi Kasım 2024

  • Compass e-Hybrid 1.5 130hp Limited 2.399.900 TL

  • Compass e-Hybrid 1.5 130hp Summit 2.654.900 TL

Jeep Wrangler fiyat listesi Kasım 2024

Jeep Wrangler fiyat listesi Kasım 2024
  • Wrangler Rubicon 2.0 Bz 272hp 4x4 AT  8.915.000 TL

Jeep Avenger fiyat listesi Kasım 2024

Jeep Avenger fiyat listesi Kasım 2024

  • Jeep Avenger 115KW Summit 1.729.900 TL

  • Avenger e-Hybrid Summit 1.2 100hp 1.898.250 TL

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