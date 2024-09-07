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Jeep Fiyat Listesi Eylül 2024: Renegade, Compass, Avenger ve Wrangler Güncel Fiyatlar

etiket Jeep Fiyat Listesi Eylül 2024: Renegade, Compass, Avenger ve Wrangler Güncel Fiyatlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
07.09.2024 - 16:03

Eylül ayının başlamasıyla pek çok otomobil markası fiyat güncellemesine gitti. Arazi araçları ve SUV segmentinde öncü markalardan birisi olmaya devam eden Jeep Eylül ayı fiyatları belli oldu. Jeep Eylül ayı fiyatlarını açıkladı. 

Peki, Renegade, Compass, Avenger ve Wrangler yeni ayda ne kadar oldu? 

İşte Jeep Eylül fiyat listesi.

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Jeep fiyat listesi

Jeep fiyat listesi

Geçtiğimiz ay daha düşük bir fiyata alıcı bulan Renegade'in yeni ayda tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 1.949.250 lira olarak belirlendi. Öte yandan, Renegade Eylül ayı özel fiyatı ise 1.799.250 TL oldu.

Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Jeep Renegade fiyat listesi Eylül 2024

Jeep Renegade fiyat listesi Eylül 2024
  • Renegade e-Hybrid 1.5 130HP Limited 1.949.250 TL

Jeep Compass fiyat listesi Eylül 2024

Jeep Compass fiyat listesi Eylül 2024

  • Compass e-Hybrid 1.5 130hp Limited 2.272.750 TL

  • Compass e-Hybrid 1.5 130hp S Limited 2.617.750 TL

Jeep Wrangler fiyat listesi Eylül 2024

Jeep Wrangler fiyat listesi Eylül 2024
  • Wrangler Rubicon 2.0 Bz 272hp 4x4 AT  8.915.000 TL

Jeep Avenger fiyat listesi Eylül 2024

Jeep Avenger fiyat listesi Eylül 2024
  • Jeep Avenger 115KW Summit  1.729.900 TL

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