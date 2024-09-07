Jeep Fiyat Listesi Eylül 2024: Renegade, Compass, Avenger ve Wrangler Güncel Fiyatlar

Eylül ayının başlamasıyla pek çok otomobil markası fiyat güncellemesine gitti. Arazi araçları ve SUV segmentinde öncü markalardan birisi olmaya devam eden Jeep Eylül ayı fiyatları belli oldu. Jeep Eylül ayı fiyatlarını açıkladı.

Peki, Renegade, Compass, Avenger ve Wrangler yeni ayda ne kadar oldu?

İşte Jeep Eylül fiyat listesi.