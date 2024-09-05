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Chery Fiyat Listesi Eylül 2024: Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro Güncel Fiyatlar

etiket Chery Fiyat Listesi Eylül 2024: Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro Güncel Fiyatlar

Chery
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
05.09.2024 - 11:35

Eylül ayının gelmesiyle otomobil markaları de yeni fiyat listelerini açıklamaya başladı. Çin'in otomobil dünyasındaki devlerinden biri olan Chery fiyat listelerini güncelledi. Her geçen gün popülerleşen Chery'nin Eylül ayı satış fiyatları belli oldu.

Peki, Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro modelleri ne kadar oldu? İşte, Chery'nin 2024 Eylül tarihli güncel fiyat listesi.

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Chery Fiyat Listesi

Chery Fiyat Listesi

Türkiye'de büyük bir popülariteye ulaşan Chery, yükselttiği otomobil modelleriyle dünya genelinde de ilgi çekmeye devam ediyor. 

Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Chery Omoda 5 Pro fiyat listesi

Chery Omoda 5 Pro fiyat listesi

  • Vision 1.637.000 TL

  • Intelligent 1.777.000 TL

  • Exceptional 1.897.000 TL

Chery Tiggo 7 Pro Max fiyat listesi

Chery Tiggo 7 Pro Max fiyat listesi

  • Intelligent 1.796.000 TL

  • Exceptional 1.947.000 TL

Chery Tiggo 8 Pro Max fiyat listesi

Chery Tiggo 8 Pro Max fiyat listesi

  • Intelligent 2.027.000 TL

  • Exceptional 2.177.000 TL

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