Chery Fiyat Listesi Eylül 2024: Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro Güncel Fiyatlar

Eylül ayının gelmesiyle otomobil markaları de yeni fiyat listelerini açıklamaya başladı. Çin'in otomobil dünyasındaki devlerinden biri olan Chery fiyat listelerini güncelledi. Her geçen gün popülerleşen Chery'nin Eylül ayı satış fiyatları belli oldu.

Peki, Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro modelleri ne kadar oldu? İşte, Chery'nin 2024 Eylül tarihli güncel fiyat listesi.