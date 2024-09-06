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Opel Fiyat Listesi Eylül 2024: Opel Corsa, Astra, Crossland, Mokka ve Grandland Güncel Fiyatlar

etiket Opel Fiyat Listesi Eylül 2024: Opel Corsa, Astra, Crossland, Mokka ve Grandland Güncel Fiyatlar

Opel
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
06.09.2024 - 23:58

Otomotiv markaları Eylül ayı güncel fiyatlarını açıklamaya başladı. Pek çok markanın güncel fiyat listesi merak konusu olurken Alman otomotiv üreticisi Opel Eylülü 2024 fiyatlarını güncelledi. Peki, Opel Corsa, Astra, Mokka, Crossland, Grandland ne kadar oldu? 

İşte Opel Eylül 2024 güncel fiyat listesi.

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Opel fiyat listesi

Opel fiyat listesi

Opel'in en uygun fiyatlı modeli Corsa, Ağustos ayında 995 bin 900 liradan satışa sunulmuştu. Corsa, Eylül ayı itibariyle 1 milyon üzerinde bir fiyatla listelendi.

Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Opel Corsa fiyat listesi Eylül 2024

Opel Corsa fiyat listesi Eylül 2024

  • 1.2 75 HP Benzin MT5 Edition 1.075.900 TL

  • 1.2 100 HP Benzin AT8 Edition 1.298.900 TL

  • 1.2 100 HP Benzin AT8 GS 1.358.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate 1.358.900 TL

  • e-Corsa 100 kW Ultimate 1.395.900 TL

Opel Astra fiyat listesi Eylül 2024

Opel Astra fiyat listesi Eylül 2024

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Edition 1.664.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 GS 1.737.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate 1.908.900 TL

  • 115 kW Ultimate 1.715.900 TL

Opel Mokka fiyat listesi Eylül 2024

Opel Mokka fiyat listesi Eylül 2024

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Edition 1.620.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 GS 1.746.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate 1.936.900 TL

  • 100 kW Ultimate 1.600.900 TL

Opel Crossland fiyat listesi Eylül 2024

Opel Crossland fiyat listesi Eylül 2024

  • 1.2 130 HP Benzin AT6 Essential 1.434.900 TL

  • 1.2 110 HP Benzin MT6 Essential 1.099.900 TL

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Opel Grandland fiyat listesi Eylül 2024

Opel Grandland fiyat listesi Eylül 2024

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 GS 1.907.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate 1.997.900 TL

  • 1.5 130 HP Dizel AT8 GS 1.997.900 TL

  • 1.5 130 HP Dizel AT8 Ultimate 2.093.900 TL

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