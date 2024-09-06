Opel Fiyat Listesi Eylül 2024: Opel Corsa, Astra, Crossland, Mokka ve Grandland Güncel Fiyatlar

Opel'in en uygun fiyatlı modeli Corsa, Ağustos ayında 995 bin 900 liradan satışa sunulmuştu. Corsa, Eylül ayı itibariyle 1 milyon üzerinde bir fiyatla listelendi.

Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.