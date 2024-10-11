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Jeep Fiyat Listesi Ekim 2024: Renegade, Compass, Avenger ve Wrangler Güncel Fiyatlar

etiket Jeep Fiyat Listesi Ekim 2024: Renegade, Compass, Avenger ve Wrangler Güncel Fiyatlar

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
11.10.2024 - 23:11

Pek çok otomobil markası Ekim ayının gelmesiyle fiyat güncellemesine gitti. Jepp markası da arazi araçları ve SUV segmentinde öncü markalardan birisi olmaya devam ediyor. Jeep Ekim ayı fiyatları belli oldu. Jeep Ekim ayı güncel fiyat listesi yayınlandı.

Peki, Renegade, Compass, Avenger ve Wrangler yeni ayda ne kadar oldu? 

İşte Jeep Ekim fiyat listesi.

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Jeep fiyat listesi

Jeep fiyat listesi

Jepp Renegade Eylül ayı özel fiyatı 1.799.250 TL olarak belirlenmişti. Jeep Renegade, Ekim ayında fiyat güncellemesine gitti.

Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Jeep Renegade fiyat listesi Ekim 2024

Jeep Renegade fiyat listesi Ekim 2024
  • Renegade e-Hybrid 1.5 130HP Limited 1.974.250 TL

Jeep Compass fiyat listesi Ekim 2024

Jeep Compass fiyat listesi Ekim 2024

  • Compass e-Hybrid 1.5 130hp Limited 2.379.900 TL (2024 model)

  • Compass e-Hybrid 1.5 130hp Limited 2.272.750 TL (2023 model)

  • Compass e-Hybrid 1.5 130hp Summit 2.654.900 TL

Jeep Wrangler fiyat listesi Ekim 2024

Jeep Wrangler fiyat listesi Ekim 2024
  • Wrangler Rubicon 2.0 Bz 272hp 4x4 AT  8.915.000 TL

Jeep Avenger fiyat listesi Ekim 2024

Jeep Avenger fiyat listesi Ekim 2024
  • Jeep Avenger 115KW Summit  1.729.900 TL (2023 model)
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