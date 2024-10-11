Jeep Fiyat Listesi Ekim 2024: Renegade, Compass, Avenger ve Wrangler Güncel Fiyatlar

Pek çok otomobil markası Ekim ayının gelmesiyle fiyat güncellemesine gitti. Jepp markası da arazi araçları ve SUV segmentinde öncü markalardan birisi olmaya devam ediyor. Jeep Ekim ayı fiyatları belli oldu. Jeep Ekim ayı güncel fiyat listesi yayınlandı.

Peki, Renegade, Compass, Avenger ve Wrangler yeni ayda ne kadar oldu?

İşte Jeep Ekim fiyat listesi.