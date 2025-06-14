Japonya'nın Para Karşılığında Gözyaşlarınızı Sildirebileceğiniz Yakışıklı Erkek Hizmeti: Ikemeso Danshi
Japonya’da iş hayatı yoğun, yalnızlık oranı ise oldukça yüksek. İnsanlar çoğu zaman duygularını bastırıyor ve bunu göstermekten çekiniyor. Ancak bir Japon girişimci, ağlamanın insanları bir araya getiren bir deneyim olduğuna inanıyor. Bu yüzden “gözyaşı terapisi”ni profesyonel bir hizmete dönüştürmüş durumda. Artık Tokyo’daki birçok ofise yakışıklı bir adam gelip gözyaşlarınızı siliyor.
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"Ikemeso Danshi" tam olarak ne yapıyor?
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Neden böyle bir hizmete ihtiyaç duyuluyor?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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