Japonya'nın Para Karşılığında Gözyaşlarınızı Sildirebileceğiniz Yakışıklı Erkek Hizmeti: Ikemeso Danshi

Japonya’da Hiroki Terai tarafından kurulan şirket, “Ikemeso Danshi” yani 'yakışıklı ağlayan adamlar' hizmetini sunuyor. Bu kişiler, müşterilerin duygularını açığa çıkarmasına yardımcı oluyor ve gözyaşlarını silerek onlara eşlik ediyor.

Seanslarda hüzünlü videolar izleniyor, müzikler dinleniyor ve insanların ağlaması teşvik ediliyor. Eğer kişi ağlayamıyorsa, danışmanlar devreye girerek duygusal ortam yaratıyor. Hizmet, özellikle işyerlerinde ekip içi bağları güçlendirme amacıyla kullanılıyor.