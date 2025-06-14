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Japonya'nın Para Karşılığında Gözyaşlarınızı Sildirebileceğiniz Yakışıklı Erkek Hizmeti: Ikemeso Danshi

Japonya'nın Para Karşılığında Gözyaşlarınızı Sildirebileceğiniz Yakışıklı Erkek Hizmeti: Ikemeso Danshi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.06.2025 - 15:03

Japonya’da iş hayatı yoğun, yalnızlık oranı ise oldukça yüksek. İnsanlar çoğu zaman duygularını bastırıyor ve bunu göstermekten çekiniyor. Ancak bir Japon girişimci, ağlamanın insanları bir araya getiren bir deneyim olduğuna inanıyor. Bu yüzden “gözyaşı terapisi”ni profesyonel bir hizmete dönüştürmüş durumda. Artık Tokyo’daki birçok ofise yakışıklı bir adam gelip gözyaşlarınızı siliyor.

Kaynak 1, Kaynak 2

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"Ikemeso Danshi" tam olarak ne yapıyor?

"Ikemeso Danshi" tam olarak ne yapıyor?

Japonya’da Hiroki Terai tarafından kurulan şirket, “Ikemeso Danshi” yani 'yakışıklı ağlayan adamlar' hizmetini sunuyor. Bu kişiler, müşterilerin duygularını açığa çıkarmasına yardımcı oluyor ve gözyaşlarını silerek onlara eşlik ediyor. 

Seanslarda hüzünlü videolar izleniyor, müzikler dinleniyor ve insanların ağlaması teşvik ediliyor. Eğer kişi ağlayamıyorsa, danışmanlar devreye girerek duygusal ortam yaratıyor. Hizmet, özellikle işyerlerinde ekip içi bağları güçlendirme amacıyla kullanılıyor.

Neden böyle bir hizmete ihtiyaç duyuluyor?

Neden böyle bir hizmete ihtiyaç duyuluyor?

Japonya’da toplum, özellikle erkeklerin duygularını bastırmasını normalleştiriyor. Ağlamak ise zayıflık olarak görülüyor. Terai, bu algıyı yıkmak için 2013 yılında toplu ağlama atölyeleri düzenlemeye başladı. İnsanların beraber ağladığında rahatladığını ve duygusal bağ kurduğunu gözlemledi. 

Ancak toplumda ağlayan erkeklere yönelik ön yargılar nedeniyle bu fikir yeni bir forma evrildi. Yakışıklı adamlar eşliğinde gözyaşı dökmek hem daha kabul edilebilir hale geldi hem de talep gördü.

Gözyaşlarınızı silen adamları gerçekten siz seçiyorsunuz!

Gözyaşlarınızı silen adamları gerçekten siz seçiyorsunuz!

Hizmetin en dikkat çeken yönlerinden biri, ağlama terapistlerinin karakterlerinin olması. Katalogdan seçim yapılabiliyor. Mesela ekose gömlekli 'Showa dönemi yüzlü adam', sporcu görünümünde olan ya da ceketli bir “Tokyo beyefendisi” gibi farklı profiller mevcut. 

Bu kişiler duygusal destekleriyle de öne çıkıyor. Terapistler 'ruikatsu' yani 'gözyaşı arayışı' adı verilen bu süreçte yalnızca ağlatmıyor, ağladıktan sonra sizi duygusal olarak toparlıyorlar!

Bu hizmet neden Japonya’da ortaya çıktı?

Bu hizmet neden Japonya’da ortaya çıktı?

Japonya'da yalnız yaşama oranı oldukça yüksek ve 2035’e kadar bu oranın %40’a ulaşması bekleniyor. Aynı zamanda doğum oranı düşerken evlilik oranı da azalıyor. Sosyal yapı, insanlarda yakınlık ve duygusal paylaşım ihtiyacını artırıyor. 

Özellikle iş dünyasında, duygular bastırıldığında tükenmişlik hissi artıyor. Bu nedenle Terai’nin 'duyguları ofiste bile gösterebilme' fikri, Japonya’da şaşırtıcı biçimde karşılık buldu.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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