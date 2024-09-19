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Japonya'dan Bekar Kadınlara Şaşırtıcı Teşvik Hamlesi: Kırsala Taşınanlara Hem Maddi Destek Hem de Aşk Kapıda!

Japonya'dan Bekar Kadınlara Şaşırtıcı Teşvik Hamlesi: Kırsala Taşınanlara Hem Maddi Destek Hem de Aşk Kapıda!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
19.09.2024 - 19:58

Japonya, kırsal bölgelerdeki bekar kadın eksikliğini gidermek ve doğum oranlarını artırmak amacıyla Tokyo’dan kırsala taşınacak bekar kadınlara maddi teşvik verecek yeni bir girişim başlatıyor. 

Bu hamle, kırsal nüfus azalmasını tersine çevirmeyi hedefliyor.

Kaynak

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Japonya’da kırsal kesimde yaşayan bekar erkeklerin sayısı, bekar kadınlardan yüzde 20 daha fazla. Özellikle bazı vilayetlerde bu fark yüzde 30’lara kadar çıkıyor.

Japonya’da kırsal kesimde yaşayan bekar erkeklerin sayısı, bekar kadınlardan yüzde 20 daha fazla. Özellikle bazı vilayetlerde bu fark yüzde 30’lara kadar çıkıyor.

2020 ulusal nüfus sayımına göre, Tokyo hariç Japonya’nın 47 prefektörlüğünün 46’sında 15-49 yaş aralığındaki bekar kadın sayısı, bekar erkek sayısına göre oldukça düşük.

2020 ulusal nüfus sayımına göre, Tokyo hariç Japonya’nın 47 prefektörlüğünün 46’sında 15-49 yaş aralığındaki bekar kadın sayısı, bekar erkek sayısına göre oldukça düşük.

Son yıllarda birçok genç kadın, eğitim ya da iş fırsatları için Tokyo’ya taşındıktan sonra kırsal bölgelere geri dönmeme eğiliminde. Bu da kırsal kesimdeki bekar erkeklerin sayısının giderek artmasına neden oldu.

Son yıllarda birçok genç kadın, eğitim ya da iş fırsatları için Tokyo’ya taşındıktan sonra kırsal bölgelere geri dönmeme eğiliminde. Bu da kırsal kesimdeki bekar erkeklerin sayısının giderek artmasına neden oldu.

Hükümet, bu demografik dengesizliği gidermek için kadınları kırsala taşınmaya ikna edecek yeni bir teşvik programı başlatmayı planlıyor.

The Japan Times’ın haberine göre, hükümet kırsala taşınacak kadınlara ek mali destek sağlayacak ve çöpçatanlık etkinliklerine katılmaları için seyahat masraflarını karşılayacak.

The Japan Times’ın haberine göre, hükümet kırsala taşınacak kadınlara ek mali destek sağlayacak ve çöpçatanlık etkinliklerine katılmaları için seyahat masraflarını karşılayacak.

Bu program, halihazırda Tokyo’nun 23 bölgesinden taşınan kadınlara verilen 7 bin dolara kadar olan sübvansiyonları genişletecek.

Teşvikler, Tokyo’da sıkışıp kalan bekar kadınları kırsal bölgelere çekmeyi ve kırsal kesimdeki bekar erkeklerle tanışma fırsatları yaratmayı amaçlıyor.

Teşvikler, Tokyo’da sıkışıp kalan bekar kadınları kırsal bölgelere çekmeyi ve kırsal kesimdeki bekar erkeklerle tanışma fırsatları yaratmayı amaçlıyor.

Böylelikle kırsal bölgelerde evlilik oranlarının artması ve doğum oranlarının iyileşmesi hedefleniyor.

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Japonya, son yıllarda düşen doğum oranlarıyla ciddi bir demografik krizle karşı karşıya. Geçen yıl kaydedilen 727 bin 277 doğum, Japonya tarihindeki en düşük doğum oranı olarak kayıtlara geçti.

Japonya, son yıllarda düşen doğum oranlarıyla ciddi bir demografik krizle karşı karşıya. Geçen yıl kaydedilen 727 bin 277 doğum, Japonya tarihindeki en düşük doğum oranı olarak kayıtlara geçti.

1,20 olan doğurganlık oranı ise istikrarlı bir nüfus için gereken 2,1’in oldukça altında.

Başbakan Fumiyo Kişida, doğum oranlarındaki bu düşüşü ülkenin karşı karşıya olduğu en ciddi kriz olarak nitelendiriyor. Hükümet, nüfus düşüşünü dengelemek adına evlilik ve aile kurmayı teşvik edecek çeşitli girişimler başlattı.

Başbakan Fumiyo Kişida, doğum oranlarındaki bu düşüşü ülkenin karşı karşıya olduğu en ciddi kriz olarak nitelendiriyor. Hükümet, nüfus düşüşünü dengelemek adına evlilik ve aile kurmayı teşvik edecek çeşitli girişimler başlattı.

Yapay zeka destekli flört uygulamaları, çocuk bakım imkanlarının genişletilmesi ve çiftlere mali teşvikler bu çabaların başında geliyor.

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