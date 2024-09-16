İlişkide Bir Sonraki Evreye Geçmek İçin Aşılması Gereken 10 Engel
İlişkide Bir Sonraki Evreye Geçmek İçin Aşılması Gereken 10 Engel
İlişkilerde bir sonraki evreye geçmek, her çift için heyecan verici ancak zorlu bir süreç olabilir. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir ilişki için bu süreçte aşmanız gereken bazı engeller bulunuyor. Biz de sizin için bu engellerin neler olabileceğini tespit etmeye çalıştık.
Keyifli okumalar!
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1. Öncelikle iletişim eksikliğini gidermek lazım.
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2. Karşılıklı güven inşa etmek aşılması gereken bir diğer engel.
3. Bağlanma korkusunu aşmak da çok önemli.
4. Geçmişin yükünü partnerinizin omuzlarına yüklememek lazım.
5. Aile ve arkadaş baskısını ilişkiye yansıtmamak olmazsa olmaz.
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