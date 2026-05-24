article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Japonların Yeni "Uzun Yaşam" Sırrı: Aralıklı Yürüyüş Trendi

Japonların Yeni "Uzun Yaşam" Sırrı: Aralıklı Yürüyüş Trendi

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
24.05.2026 - 19:32
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sağlık trendleri arasında hiç şüphesiz en bilineni 'günlük 10 bin adım' trendi. Fakat bu trend, son zamanlarda biraz değişmeye başladı. Uzman isimler günlük 8 bin 500 adımın da yeterli olabileceğini belirtiyor. Öte yandan Japonya'da da 'aralıklı yürüyüş' akımı başladı.

Bu yeni trend, kısa süreli, tempolu ve yavaş yürüyüşün dönüşümlü uygulanmasına dayanıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aralıklı yürüyüş tekniği Japonya'da popüler oldu.

Aralıklı yürüyüş tekniği Japonya'da popüler oldu.

Son yıllarda '10 bin adım' trendi yavaş yavaş değişmeye başladı. Kimi uzmanlar daha az adım sayısının da yeterli olabileceğini belirtirken yeni trendler hayatımıza girmeye devam ediyor. Japonya'da uzun süre spor yapmaya vakti olmayan kişiler için pratik alternatifler geliştiriliyor. Bu alternatiflerden birisi de 'aralıklı yürüyüş' oldu.

Aralıklı yürüyüş, genel olarak belirli sürelerde hızlı ve yavaş yürüyüşün dönüşümlü olarak yapılması mantığına dayanıyor.

Peki nedir bu aralıklı yürüyüş ve nasıl yapılır?

Peki nedir bu aralıklı yürüyüş ve nasıl yapılır?

Aralıklı yürüyüşte, belirli sürelerde hızlı ve yavaş yürüyüş sırayla yapılıyor. Burada amaç, kalp atış hızını kontrollü şekilde yükseltip düşürerek vücudu daha verimli çalıştırmak. 

Aralıklı yürüyüşün faydaları genel olarak şu şekilde özetleniyor:

  • Kalp ve damar sağlığını destekleyebilir.

  • Yağ yakımını artırabilir.

  • Dayanıklılığı geliştirebilir.

  • Metabolizmayı hızlandırabilir.

  • Düşük sakatlık riski taşır ve bu sayede her yaştan kişi uygulayabilir.

Özellikle düzenli egzersiz yapmak isteyen fakat vakit bulamayanlara aralıklı yürüyüş tekniği öneriliyor.

Peki aralıklı yürüyüş nasıl yapılır?

Normal hızda yürüyüşe başlayın. Vücudunuz ısındıktan sonra 3 dakika boyunca daha hızlı tempolu yürüyüş yapın. Ardından 3 dakika yavaş tempoya düşün. Bu şekilde 5 tekrar yapın. Toplamda yaklaşık 30 dakika boyunca yürüyüş yapmış olacak ve kalp ritminizi değiştirmiş olacaksınız.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın