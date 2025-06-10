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İzmir'de Mangal Ateşi Orman Yaktı: 1 Kişi Cezaevine Gönderildi

İzmir'de Mangal Ateşi Orman Yaktı: 1 Kişi Cezaevine Gönderildi

İzmir yangın
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
10.06.2025 - 16:30

İzmir’in Urla ilçesinde mangal ateşi ormanı yaktı. Olaya ilişkin gözaltınan alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yangında 2 dönüm arazi ve 22 Kızılçam kül oldu.

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Yaktığı mangal orman yangınına neden oldu.

Yaktığı mangal orman yangınına neden oldu.

İzmir'in Urla ilçesindeki Uzunkuyu Mahallesi’nde 8 Haziran günü orman yangını çıktı.

Jandarma ekiplerinin incelemesi sonucu alevlerin ormana bitişik arazide mangal yakan D.Ç’nin dikkatsizliği nedeniyle çıktığı belirlendi.

Kıvılcımların sıçramasıyla başlayan yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan D.Ç., başarılı olamayınca yaklaşık iki dönümlük alan ile 22 kızılçam ağacı zarar gördü.

Kıvılcımların sıçramasıyla başlayan yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan D.Ç., başarılı olamayınca yaklaşık iki dönümlük alan ile 22 kızılçam ağacı zarar gördü.

Gözaltına alınan D.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Aliağa Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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