İzmir'de Mangal Ateşi Orman Yaktı: 1 Kişi Cezaevine Gönderildi
İzmir’in Urla ilçesinde mangal ateşi ormanı yaktı. Olaya ilişkin gözaltınan alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yangında 2 dönüm arazi ve 22 Kızılçam kül oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaktığı mangal orman yangınına neden oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kıvılcımların sıçramasıyla başlayan yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan D.Ç., başarılı olamayınca yaklaşık iki dönümlük alan ile 22 kızılçam ağacı zarar gördü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın