İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde Merih Demiral Oylaması: Heykele İzin Çıkmadı
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde Merih Demiral Oylaması: Heykele İzin Çıkmadı
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Merih Demiral, Almanya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda Avusturya’yı yenerek çeyrek finale yükseldiğimiz karşılaşmada attığı gol sonrasında “Bozkurt” işareti yapmıştı.
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UEFA, sonrasında Merih’e ceza vermişti.
Merih Demiral’ın, İzmir’de heykeli dikilmesi için belediye meclisine AK Parti ve MHP üyelerinin verdiği teklif, bugün görüşüldü.
Yapılan oylamada, CHP’li üyelerin oylarıyla teklif reddedildi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, EURO 2024’te Avusturya maçındaki golünün ardından 'bozkurt' selamı yaptığı için iki maç ceza alan A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral’ın heykelini dikeceğini açıkladı.
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