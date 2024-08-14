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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde Merih Demiral Oylaması: Heykele İzin Çıkmadı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde Merih Demiral Oylaması: Heykele İzin Çıkmadı

İzmir
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.08.2024 - 20:40

Türkiye’nin, Avusturya’yı yendiği karşılaşmada yaptığı “Bozkurt” işaretiyle gündem olan Merih Demiral’ın heykelinin İzmir’de dikileceği iddia edilmişti. Bugün belediye meclisinde görüşülen teklif, CHP’li üyelerin oylarıyla reddedildi. Demiral’ın İzmir’de heykeli dikilmeyecek.

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Merih Demiral, Almanya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda Avusturya’yı yenerek çeyrek finale yükseldiğimiz karşılaşmada attığı gol sonrasında “Bozkurt” işareti yapmıştı.

Merih Demiral, Almanya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda Avusturya’yı yenerek çeyrek finale yükseldiğimiz karşılaşmada attığı gol sonrasında “Bozkurt” işareti yapmıştı.

UEFA, sonrasında Merih’e ceza vermişti.

UEFA, sonrasında Merih’e ceza vermişti.

Merih Demiral’ın, İzmir’de heykeli dikilmesi için belediye meclisine AK Parti ve MHP üyelerinin verdiği teklif, bugün görüşüldü.

Merih Demiral’ın, İzmir’de heykeli dikilmesi için belediye meclisine AK Parti ve MHP üyelerinin verdiği teklif, bugün görüşüldü.

Yapılan oylamada, CHP’li üyelerin oylarıyla teklif reddedildi.

Yapılan oylamada, CHP’li üyelerin oylarıyla teklif reddedildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, EURO 2024’te Avusturya maçındaki golünün ardından 'bozkurt' selamı yaptığı için iki maç ceza alan A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral’ın heykelini dikeceğini açıkladı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, EURO 2024’te Avusturya maçındaki golünün ardından 'bozkurt' selamı yaptığı için iki maç ceza alan A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral’ın heykelini dikeceğini açıkladı.

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