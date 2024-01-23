İYİ Parti İstanbul Adayı İçin Tarih Verdi: 'Adayımız Hazır'

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Burak Akburak, partisinin İstanbul adayının açıklanma süreci ile ilgili şubat ayının başını işaret ederek, 'Adayımız hazır ve net belli, şu anda ilçeler üzerinde son rötuşlarımızı yapıyoruz' dedi.