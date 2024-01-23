İYİ Parti İstanbul Adayı İçin Tarih Verdi: 'Adayımız Hazır'
İYİ Parti İstanbul Adayı İçin Tarih Verdi: 'Adayımız Hazır'
İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Burak Akburak, partisinin İstanbul adayının açıklanma süreci ile ilgili şubat ayının başını işaret ederek, 'Adayımız hazır ve net belli, şu anda ilçeler üzerinde son rötuşlarımızı yapıyoruz' dedi.
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Yerel seçim tarihinin yaklaşmasıyla birlikte partiler aday çalışmalarını sürdürmeye hız kazandırdı. Özellikle büyükşehirlerde yaşanacak rekabetin belirlenmesi için İYİ Parti'nin hangi adayları çıkaracağı konusu gündemden düşmezken, partinin İstanbul adayı ile ilgili İstanbul Milletvekili Burak Akburak'tan yeni bir açıklama geldi.
Cumhuriyet TV'de katıldığı programda Can Uğur'un sorularını yanıtlayan Akburak, İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayının isminin belli olduğunu söyledi.
Adayın açıklanma tarihi ile ilgili şubat ayının başını işaret eden Akburak, 'Adayımız hazır ve net belli. Şu anda ilçeler üzerinde son rötuşlarımızı yapıyoruz. Dolayısıyla ilçe belediye başkan adaylarımızı da belirlemek üzereyiz.' ifadeleriyle ismin henüz kamuoyuna açıklanmayacağını söyledi.
Akburak, İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Cengiz Topel ile ilgili olarak da 'Yarın bir sürpriz olmayacak' ifadelerini kullandı.
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