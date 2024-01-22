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İsmail Saymaz Duyurdu: İYİ Parti’nin Ankara Adayı; Kemal Kılıçdaroğlu’nun Danışmanı Cengiz Topel Yıldırım Oldu

İsmail Saymaz Duyurdu: İYİ Parti’nin Ankara Adayı; Kemal Kılıçdaroğlu’nun Danışmanı Cengiz Topel Yıldırım Oldu

Kemal Kılıçdaroğlu CHP
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
22.01.2024 - 18:02

İYİ Parti’nin günlerdir merakla bekelenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı belli oldu. 

Gazeteci İsmail Saymaz’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; İYİ Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, bir dönem Kemal Kılıçdaroğlu’nun da danışmanlığını ve Ankaragücü Kulübü’nün başkanlığını da yapan Cengiz Topel Yıldırım oldu. 

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cengiz Topel Yıldırım’la adaylık konusunda uzlaşmaya vardı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cengiz Topel Yıldırım’la adaylık konusunda uzlaşmaya vardı.

Gazeteci İsmail Saymaz, Cengiz Topel Yıldırım’ın adaylığının kesinleştiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Gazeteci İsmail Saymaz, Cengiz Topel Yıldırım’ın adaylığının kesinleştiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

İşte İsmail Saymaz’ın paylaştığı mesaj:

Yıldırım, 1964 Nevşehir Kozaklı doğumlu olmasına karşın tüm yaşamını Ankara’da geçirmiş bir isim. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan ve bir anlamda Mülkiyeli olan Yıldırım, başkent gündemine Ankaragücü ile çıktı. Ankaragücü yönetiminde, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in ekibi ile mücadelesiyle öne çıktı. Gökçek’e karşı yönetimi kazandı.

Yıldırım, 1964 Nevşehir Kozaklı doğumlu olmasına karşın tüm yaşamını Ankara’da geçirmiş bir isim. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan ve bir anlamda Mülkiyeli olan Yıldırım, başkent gündemine Ankaragücü ile çıktı. Ankaragücü yönetiminde, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in ekibi ile mücadelesiyle öne çıktı. Gökçek’e karşı yönetimi kazandı.

Ardından yerel seçimleri öncesinde siyasete yöneldi ve CHP’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ismi yoğun olarak geçmeye başladı. Bir dönem adaylığının kesinleştiği yönünde bilgiler gelmesine karşın aday olmadı, ilçeler için getirilen önerileri de kabul etmedi.

Ardından yerel seçimleri öncesinde siyasete yöneldi ve CHP’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ismi yoğun olarak geçmeye başladı. Bir dönem adaylığının kesinleştiği yönünde bilgiler gelmesine karşın aday olmadı, ilçeler için getirilen önerileri de kabul etmedi.
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Yıldırım ayrıca uzun süre eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Başdanışmanlığını” da yaptı.

Yıldırım ayrıca uzun süre eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Başdanışmanlığını” da yaptı.
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