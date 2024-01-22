İsmail Saymaz Duyurdu: İYİ Parti’nin Ankara Adayı; Kemal Kılıçdaroğlu’nun Danışmanı Cengiz Topel Yıldırım Oldu

İYİ Parti’nin günlerdir merakla bekelenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı belli oldu.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; İYİ Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, bir dönem Kemal Kılıçdaroğlu’nun da danışmanlığını ve Ankaragücü Kulübü’nün başkanlığını da yapan Cengiz Topel Yıldırım oldu.