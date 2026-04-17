İtalya'da Film Gibi Banka Soygunu: 25 Kişi Rehine Alındı Soyguncular Kanalizasyondan Kaçtı

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.04.2026 - 11:36

İtalya'nın Napoli kentinde 16 Nisan 2026 Perşembe günü öğle saatlerinde  Crédit Agricole bankasının bir şubesinde silahlı soygun yaşandı. En az üç maskeli ve silahlı soyguncu bankaya girerek personel ve müşterilerden 25 kişiyi rehin aldı. Soyguncular bankanın zeminindeki kanalizasyondan kayıplara karıştı.

25 kişiyi rehin aldılar

Napoli kent merkezindeki Credit Agricole şubesinde gerçekleşen soygunun ardından en az üç kişi oldukları belirtilen silahlı kişiler, banka çalışanları ve müşterilerden oluşan 25 kişiyi rehin aldı. Rehineler, güvenlik güçlerinin olay yerine intikal etmesinden bir süre sonra 15.00 sularında serbest bırakıldı.

17.00 sularında Özel Harekat bankaya geldi.

Güvenlik güçleri bankaya girdiğinde soyguncuların banka zeminindeki bir delikten kaçtığı tespit edildi. İtalyan polisi, silahlı soyguncuları bulmak için havadan helikopterle ve şube yakınındaki semtlerde geniş çaplı arama operasyonu başlattı. Bu arada soyguncuların özellikle bankada kasaların bulunduğu noktayı hedef aldığı ve kasaların boş olduğu belirtildi. Ayrıca şu ana kadar çalınanların miktarının belirlenemediği de kaydedildi.

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
