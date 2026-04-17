Hakkında Soruşturma Başlatılan Tunceli Eski Valisi Tuncay Sonel Açığa Alındı

Gülistan’ın uyuşturucu madde etkisiyle istismar edildiği daha sonra da cinayete kurban gittiği en yüksek ihtimal! Şimdi burada Şahsiyet dizisinin benzerini göreceğimizi söylemiştik.

Gülistan kaybolup soruşturma başladığında genç kızın hastane kayıtları siliniyor. POLNET kayıtlarında var ama hastanede yok, başsavcılığa gönderilen “Gülistan’ın hastanelerde kaydı yok” yazısını yazıp imza atan kim?

Dr. Çağdaş Özdemir! İmza atarken baştabip sonra İl Sağlık Müdürü! Paylaştığım ilk görselde Vali Sonel ile suç ortağı Çağdaş Özdemir yan yana…

Şimdi bu adamın döneminde yaşanan hadiseler nasıl normal hayatın olağan akışına göre ele alınabilir? Makam mevki için yalan beyanla imza atan hasta sağlığını düşünebilir mi?