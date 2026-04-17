Hakkında Soruşturma Başlatılan Tunceli Eski Valisi Tuncay Sonel Açığa Alındı

Hakkında Soruşturma Başlatılan Tunceli Eski Valisi Tuncay Sonel Açığa Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.04.2026 - 11:15 Son Güncelleme: 17.04.2026 - 13:11

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatı ile Gülistan Doku olayındaki rolü nedeniyle dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı. İddialara ilişkin müfettiş görevlendirildi.

Öte yandan Merkez Valisi Tuncay Sonel, İçişleri Bakanlığı kararıyla açığa alındı.

Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel hakkındaki iddialarla ilgili olarak İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla soruşturma başlatıldı. İddialara ilişkin müfettiş görevlendirmesi yapıldı.

Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel hakkındaki iddialarla ilgili olarak İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla soruşturma başlatıldı. İddialara ilişkin müfettiş görevlendirmesi yapıldı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında 281/1-2’den işlem yapılmak üzere gereğinin takdir ve ifası için Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı yazı yazdı.

Kişisel suçları sebebiyle Valililer hakkında soruşturma yapılması, suç tarihinde görev yaptığı ilin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesi cumhuriyet başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Görev sebebiyle ValiliKler hakkında soruşturma yapılması ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının yetkisiyle yürütülüyor.

Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım'ın özel haberi:

Gülistan’ın uyuşturucu madde etkisiyle istismar edildiği daha sonra da cinayete kurban gittiği en yüksek ihtimal! Şimdi burada Şahsiyet dizisinin benzerini göreceğimizi söylemiştik. 

Gülistan kaybolup soruşturma başladığında genç kızın hastane kayıtları siliniyor. POLNET kayıtlarında var ama hastanede yok, başsavcılığa gönderilen “Gülistan’ın hastanelerde kaydı yok” yazısını yazıp imza atan kim?

Dr. Çağdaş Özdemir! İmza atarken baştabip sonra İl Sağlık Müdürü! Paylaştığım ilk görselde Vali Sonel ile suç ortağı Çağdaş Özdemir yan yana…

Şimdi bu adamın döneminde yaşanan hadiseler nasıl normal hayatın olağan akışına göre ele alınabilir? Makam mevki için yalan beyanla imza atan hasta sağlığını düşünebilir mi?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
