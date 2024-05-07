İtalya'da 1985 Yılının Bir Yaz Ayında Güneşleniyor Olsaydınız Muhtemelen Size Eşlik Edecek 18 Şarkı
İtalya'da 1985 Yılının Bir Yaz Ayında Güneşleniyor Olsaydınız Muhtemelen Size Eşlik Edecek 18 Şarkı
Gözlerinizi kapatın.
1985 yılındasınız.
Güneşin teninizde bıraktığı hisse odaklanın.
Güneş gözlüklerinizi takın ve bu şarkıları dinlemeye başlayın...
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1. Billy Joel - Scenes from an Italian Restaurant (Official Audio)
2. Berlin - Take My Breath Away (Official Video - Top Gun)
3. I Like It
4. Salvatore
5. La dolce vita (Original Vocal Version)
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6. Indian Summer
7. Beirut - Postcards From Italy
8. Bon Entendeur vs Jeanette - L'amour joue au violon (Audio)
9. Lady, Lady, Lady
10. La Femme - Où va le monde
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11. Brazil (Alternate Take)
12. An Italian Afternoon
13. Ennio Morricone - Metti una sera a cena
14. Gotta See Her Tonight
15. Max Richter - Solitaries (Audio)
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