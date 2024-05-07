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İtalya'da 1985 Yılının Bir Yaz Ayında Güneşleniyor Olsaydınız Muhtemelen Size Eşlik Edecek 18 Şarkı

etiket İtalya'da 1985 Yılının Bir Yaz Ayında Güneşleniyor Olsaydınız Muhtemelen Size Eşlik Edecek 18 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
07.05.2024 - 20:43

Gözlerinizi kapatın.

1985 yılındasınız.

Güneşin teninizde bıraktığı hisse odaklanın.

Güneş gözlüklerinizi takın ve bu şarkıları dinlemeye başlayın... 

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1. Billy Joel - Scenes from an Italian Restaurant (Official Audio)

2. Berlin - Take My Breath Away (Official Video - Top Gun)

3. I Like It

4. Salvatore

5. La dolce vita (Original Vocal Version)

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6. Indian Summer

7. Beirut - Postcards From Italy

8. Bon Entendeur vs Jeanette - L'amour joue au violon (Audio)

9. Lady, Lady, Lady

10. La Femme - Où va le monde

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11. Brazil (Alternate Take)

12. An Italian Afternoon

13. Ennio Morricone - Metti una sera a cena

14. Gotta See Her Tonight

15. Max Richter - Solitaries (Audio)

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16. Lecuona Cuban boys " Cubanakan " 1936

17. The Psychedelic Furs - Love My Way (Official Video)

18. Love In Portofino

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