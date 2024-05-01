İtalya'da 12 Odalı, Şarap Mahzenli Bir Evin Fiyatı Alıştığımız Rakamlardan Çok Farklı!
İtalya'da 12 Odalı, Şarap Mahzenli Bir Evin Fiyatı Alıştığımız Rakamlardan Çok Farklı!
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Son yıllarda ülkemizde yaşanan fiyat artışları, artık fahiş boyutlara ulaştı.
Fahiş fiyat artışı konut fiyatları için de geçerli. Değil bir konut almak, kirada oturmak bile gün geçtikçe zorlaşıyor.
Fakat yurt dışına baktığımızda, durum pek de böyle değil. Örneğin İtalya'da 12 odalı bir eve, gelin beraber bakalım.
İtalya'nın Cortemilia bölgesinde bulunan bu satılık ev, 337 metrekare alana sahip.
Evin geniş bir bahçesi, yeşillikler içerisinde balkonu ve bir de kendine özel şarap mahzeni bulunuyor.
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Ev toplam 12 odadan oluşuyor. Ayrıca turistik bölgelere de yakın olduğu bilgisi yer alıyor.
Biraz tadilat gerektiği aşikar olsa da evin fiyatını duyunca tadilatı dert etmeyeceğinizi düşünüyoruz.
Görmüş olduğunuz bu İtalyan evi 195 bin euro. Türk lirasına çevirdiğimizde ise yaklaşık 6,7 milyon TL ediyor.
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