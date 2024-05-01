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İtalya'da 12 Odalı, Şarap Mahzenli Bir Evin Fiyatı Alıştığımız Rakamlardan Çok Farklı!

İtalya'da 12 Odalı, Şarap Mahzenli Bir Evin Fiyatı Alıştığımız Rakamlardan Çok Farklı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
01.05.2024 - 13:46

Son zamanlarda yurt dışında yemek fiyatlarının, ev fiyatlarının oldukça düşük olduğuna dair pek çok paylaşım gördük. Üstelik bu fiyatları, Türk lirasına çevirdiğimizde bile aynı sonucu elde ettik. 

Bu kez İtalya'da 12 odalı ve şarap mahzenli bir evin fiyatı sizi şaşkına çevirecek.

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Son yıllarda ülkemizde yaşanan fiyat artışları, artık fahiş boyutlara ulaştı.

Son yıllarda ülkemizde yaşanan fiyat artışları, artık fahiş boyutlara ulaştı.

Öyle ki dışarıda bir yemek yemek, tamamen lüks hale geldi. Yurt dışından gördüğümüz fiyatlar ise fiyatların fahiş olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Fahiş fiyat artışı konut fiyatları için de geçerli. Değil bir konut almak, kirada oturmak bile gün geçtikçe zorlaşıyor.

Fahiş fiyat artışı konut fiyatları için de geçerli. Değil bir konut almak, kirada oturmak bile gün geçtikçe zorlaşıyor.

Her yıl evlerine zam yapan ev sahipleri, artık yılda iki kez zam yapmaya bile başladı. Genç kuşağın ev alma hayalleri ise şimdiden oldukça uzak görünüyor.

Fakat yurt dışına baktığımızda, durum pek de böyle değil. Örneğin İtalya'da 12 odalı bir eve, gelin beraber bakalım.

Fakat yurt dışına baktığımızda, durum pek de böyle değil. Örneğin İtalya'da 12 odalı bir eve, gelin beraber bakalım.

İtalya'nın Cortemilia bölgesinde bulunan bu satılık ev, 337 metrekare alana sahip.

İtalya'nın Cortemilia bölgesinde bulunan bu satılık ev, 337 metrekare alana sahip.

Evin geniş bir bahçesi, yeşillikler içerisinde balkonu ve bir de kendine özel şarap mahzeni bulunuyor.

Evin geniş bir bahçesi, yeşillikler içerisinde balkonu ve bir de kendine özel şarap mahzeni bulunuyor.
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Ev toplam 12 odadan oluşuyor. Ayrıca turistik bölgelere de yakın olduğu bilgisi yer alıyor.

Ev toplam 12 odadan oluşuyor. Ayrıca turistik bölgelere de yakın olduğu bilgisi yer alıyor.

Biraz tadilat gerektiği aşikar olsa da evin fiyatını duyunca tadilatı dert etmeyeceğinizi düşünüyoruz.

Biraz tadilat gerektiği aşikar olsa da evin fiyatını duyunca tadilatı dert etmeyeceğinizi düşünüyoruz.

Görmüş olduğunuz bu İtalyan evi 195 bin euro. Türk lirasına çevirdiğimizde ise yaklaşık 6,7 milyon TL ediyor.

Görmüş olduğunuz bu İtalyan evi 195 bin euro. Türk lirasına çevirdiğimizde ise yaklaşık 6,7 milyon TL ediyor.

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