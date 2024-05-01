İtalya'da 12 Odalı, Şarap Mahzenli Bir Evin Fiyatı Alıştığımız Rakamlardan Çok Farklı!

Son zamanlarda yurt dışında yemek fiyatlarının, ev fiyatlarının oldukça düşük olduğuna dair pek çok paylaşım gördük. Üstelik bu fiyatları, Türk lirasına çevirdiğimizde bile aynı sonucu elde ettik.

Bu kez İtalya'da 12 odalı ve şarap mahzenli bir evin fiyatı sizi şaşkına çevirecek.