Ekonomik Kriz Dönemlerinde Emekçilerin Mücadelesi

Ancak, bu dönemde işçi sınıfı, birlikte hareket ederek haklarını savunmuş ve ekonomik krizin faturasının kendilerine yüklenmemesi için mücadele etmiştir. Sendikaların önderliğinde düzenlenen grevler, toplu sözleşme görüşmeleri ve sosyal hareketler, işçilerin sesini duyurmasını sağlamış ve bazı ülkelerde işçi haklarının korunmasına katkı sağlamıştır.