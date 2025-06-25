İşverenden Beklentileriyle Şaşkınlıktan Şaşkınlığa Sürükleyen (!) Z Kuşağı
Belli tarihsel dönemlere ayrılan kuşakların her birinin farklı özellikleri, farklı değer ve davranış biçimleri var. Her yeni kuşak, bir önceki kuşağa daha 'duyarsız' geliyor. Yaşanılan dönemin politik, ekonomik ve kültürel olaylarından etkilenen kuşakların hayata bakış açısı da farklılaşıyor.
Kuşaklar arasındaki fark en çok da Z kuşağının iş hayatına atılmasıyla ortaya çıkmaya başladı.
Gelin, Z kuşağının önceki kuşakları şaşırtan işveren isteklerine bakalım.
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Z kuşağının iş hayatına atılmasıyla her şey değişti.
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ABD'de yapılan bir araştırma, Z kuşağının isteklerini ortaya çıkardı.
Habertürk'ün haberine detaylı bir şekilde bakalım;
Peki gelen yorumlar nasıl?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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