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İşverenden Beklentileriyle Şaşkınlıktan Şaşkınlığa Sürükleyen (!) Z Kuşağı

İşverenden Beklentileriyle Şaşkınlıktan Şaşkınlığa Sürükleyen (!) Z Kuşağı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
25.06.2025 - 10:56

Belli tarihsel dönemlere ayrılan kuşakların her birinin farklı özellikleri, farklı değer ve davranış biçimleri var. Her yeni kuşak, bir önceki kuşağa daha 'duyarsız' geliyor. Yaşanılan dönemin politik, ekonomik ve kültürel olaylarından etkilenen kuşakların hayata bakış açısı da farklılaşıyor. 

Kuşaklar arasındaki fark en çok da Z kuşağının iş hayatına atılmasıyla ortaya çıkmaya başladı.

Gelin, Z kuşağının önceki kuşakları şaşırtan işveren isteklerine bakalım.

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Z kuşağının iş hayatına atılmasıyla her şey değişti.

Z kuşağının iş hayatına atılmasıyla her şey değişti.

Y kuşağı, bugüne kadar iş hayatında genellikle kendi kuşağıyla muhattap oluyordu. Haliyle de her şey iyi veya kötü, tıkırında ilerliyordu. Fakat kimi kaynaklara göre 1995, kimi kaynaklara göre 1998 yılından sonra doğan Z kuşağı artık iş hayatına atılmaya başlayınca dengeler değişti.

Yaşadığı ekonomik koşulların, politik ve kültürel olayların şekillendirdiği Z kuşağı iş hayatına girince daha farklı talepleri oldu. Öncelikle pandeminin ardından zaten artışta olan 'evden çalışma' modeli, Z kuşağı için neredeyse olmazsa olmaz. Fiziki güç gerektirmeyen, genellikle bilgisayar başından yapılan iş modelleri için Z kuşağı iş yerine gitmeyi bir zorunluluk olarak görmüyor.

Z kuşağı, iş yerine gitmesi gerekirse işverenden bu konuda farklı taleplerde bulunuyor. Sonuçta evin konforunu sağlamak ve verimliliği artırmak için bazı adımlar atmak gerekiyor, değil mi?

ABD'de yapılan bir araştırma, Z kuşağının isteklerini ortaya çıkardı.

ABD'de yapılan bir araştırma, Z kuşağının isteklerini ortaya çıkardı.

Araştırmaya göre 28 yaş altı her 6 kişiden 1'i ofiste çalışma şartı olarak uyuma alanı olmasını bekliyor. Genç çalışanların yüzde 33'ü ücretsiz yemek veya atıştırmalık bekliyor, yüzde 20'si ise oyun alanları talep ediyor. Ülkemizde yapılan röportajlarda da 80-100 bin TL maaş ve haftada 4 gün mesai istendiği görülüyor.

Habertürk'ün haberine detaylı bir şekilde bakalım;

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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