İşverenden Beklentileriyle Şaşkınlıktan Şaşkınlığa Sürükleyen (!) Z Kuşağı

Y kuşağı, bugüne kadar iş hayatında genellikle kendi kuşağıyla muhattap oluyordu. Haliyle de her şey iyi veya kötü, tıkırında ilerliyordu. Fakat kimi kaynaklara göre 1995, kimi kaynaklara göre 1998 yılından sonra doğan Z kuşağı artık iş hayatına atılmaya başlayınca dengeler değişti.

Yaşadığı ekonomik koşulların, politik ve kültürel olayların şekillendirdiği Z kuşağı iş hayatına girince daha farklı talepleri oldu. Öncelikle pandeminin ardından zaten artışta olan 'evden çalışma' modeli, Z kuşağı için neredeyse olmazsa olmaz. Fiziki güç gerektirmeyen, genellikle bilgisayar başından yapılan iş modelleri için Z kuşağı iş yerine gitmeyi bir zorunluluk olarak görmüyor.

Z kuşağı, iş yerine gitmesi gerekirse işverenden bu konuda farklı taleplerde bulunuyor. Sonuçta evin konforunu sağlamak ve verimliliği artırmak için bazı adımlar atmak gerekiyor, değil mi?