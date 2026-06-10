İstifa Eden Çalışanını İşten Ayrılma Görüşmesine Çağıran Şirket
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Son zamanlarda iş arayanların artması zorlu iş görüşmelerinin daha fazla sorgulanmasına neden oldu. Çalışan adaylarının en büyük sorunlarından biri de bitmeyen iş görüşmeleri ve bu görüşmelerdeki aylarca süren aşamalar... Ancak, uzun süren mülakatlar sonucu bir işe girdiniz ama oradan ayrılmak istediniz diyelim. Görüşmeler yine bitmiyor. Eski köye gelen bu yeni adet bir X kullanıcısının da başına geldi ve herkes olayı şaşkınlıkla karşıladı.
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Viral olan görüşme talebi şu şekilde... Üstelik istifa etseniz de tek görüşme yeterli gelmiyor.
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Tabii binlerce kişinin önüne düşen bu mail tepkilere de neden oldu.
Yurt dışında "exit interview" yani çıkış görüşmesi olarak yapılan bu uygulama pek çok kişiye saçma geldi.
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Mail'i alan kişiden bir güncelleme de geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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