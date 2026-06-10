İstifa Eden Çalışanını İşten Ayrılma Görüşmesine Çağıran Şirket

Son zamanlarda iş arayanların artması zorlu iş görüşmelerinin daha fazla sorgulanmasına neden oldu. Çalışan adaylarının en büyük sorunlarından biri de bitmeyen iş görüşmeleri ve bu görüşmelerdeki aylarca süren aşamalar... Ancak, uzun süren mülakatlar sonucu bir işe girdiniz ama oradan ayrılmak istediniz diyelim. Görüşmeler yine bitmiyor. Eski köye gelen bu yeni adet bir X kullanıcısının da başına geldi ve herkes olayı şaşkınlıkla karşıladı.