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İstifa Eden Çalışanını İşten Ayrılma Görüşmesine Çağıran Şirket

İstifa Eden Çalışanını İşten Ayrılma Görüşmesine Çağıran Şirket

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.06.2026 - 15:59
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Son zamanlarda iş arayanların artması zorlu iş görüşmelerinin daha fazla sorgulanmasına neden oldu. Çalışan adaylarının en büyük sorunlarından biri de bitmeyen iş görüşmeleri ve bu görüşmelerdeki aylarca süren aşamalar... Ancak, uzun süren mülakatlar sonucu bir işe girdiniz ama oradan ayrılmak istediniz diyelim. Görüşmeler yine bitmiyor. Eski köye gelen bu yeni adet bir X kullanıcısının da başına geldi ve herkes olayı şaşkınlıkla karşıladı.

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Viral olan görüşme talebi şu şekilde... Üstelik istifa etseniz de tek görüşme yeterli gelmiyor.

Viral olan görüşme talebi şu şekilde... Üstelik istifa etseniz de tek görüşme yeterli gelmiyor.
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'İşten ayrılan personelimize mülakat gerçekleştirmekteyiz.

Mülakat 2 aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama seçenekli soruları kapsamakta, ikinci aşamada ise yüz yüze görüşme gerçekleştirmekteyiz. Ekte işten ayrılış mülakat formu yer almaktadır. İlk aşamayı doldurmanız akabinde online bir görüşme gerçekleştirmek isteriz. Sizin için uygun tarih ve saati iletebilir misiniz?'

Tabii binlerce kişinin önüne düşen bu mail tepkilere de neden oldu.

Tabii binlerce kişinin önüne düşen bu mail tepkilere de neden oldu.
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Yurt dışında "exit interview" yani çıkış görüşmesi olarak yapılan bu uygulama pek çok kişiye saçma geldi.

Yurt dışında "exit interview" yani çıkış görüşmesi olarak yapılan bu uygulama pek çok kişiye saçma geldi.
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Mail'i alan kişiden bir güncelleme de geldi.

Mail'i alan kişiden bir güncelleme de geldi.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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