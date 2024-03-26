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İşten Çıkarma Dalgası Büyüyor: Küresel Devler Binlerce Çalışanı İşten Çıkarıyor!

İşten Çıkarma Dalgası Büyüyor: Küresel Devler Binlerce Çalışanı İşten Çıkarıyor!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
26.03.2024 - 17:19

ABD'de artan işten çıkarmalar, maliyetleri düşürme amacıyla sayılarda yükselişle sürüyor. İşten çıkarma dalgasına katılan dev şirketler dikkat çekiyor.

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Enflasyonda yükselişle Fed'in artırdığı faizler karşısında küresel ekonomide süren belirsizliklerin tetiklediği "durağanlık" şirketleri de kemer sıkmaya çalışanlardan başlamaya yöneltiyor.

Enflasyonda yükselişle Fed'in artırdığı faizler karşısında küresel ekonomide süren belirsizliklerin tetiklediği "durağanlık" şirketleri de kemer sıkmaya çalışanlardan başlamaya yöneltiyor.

Şirketlerin öncelikli hedefi daha az kaynakla, aynı işi yapmak olurken, işten çıkarmalara yönelen şirketler, verimliliği artırmaya çalışıyor. Yapay zeka ve otomasyon sistemlerinin de destek sağladığı bu politikalarla işten çıkarmalar artıyor.

ABD merkezli kariyer firması Challenger, Gray&Christmas'ın verilerine göre, işten çıkarılanların sayısı geçen ay son bir yılda yüzde 9 oranında arttı. 2023 Mart'ta işten çıkarılanların sayısı yıllık bazda yüzde 98 oranında artmıştı.

ABD merkezli kariyer firması Challenger, Gray&Christmas'ın verilerine göre, işten çıkarılanların sayısı geçen ay son bir yılda yüzde 9 oranında arttı. 2023 Mart'ta işten çıkarılanların sayısı yıllık bazda yüzde 98 oranında artmıştı.

Ekonomim'nin derlemesine göre bir çok sektör çalışan sayısını azaltırken, işten çıkarmalar teknoloji sektöründe yoğunlaştı. 

Uzmanlar, işten çıkarma dalgasının sürdüğünü, şirketlerin hem maliyetlerini düşürme hem de teknolojiye yönelme tarafını seçtiğini söylüyor.

İşten çıkarmalara karşın ABD'de iş gücü piyasası gücünü koruyor.

İşten çıkarmalara karşın ABD'de iş gücü piyasası gücünü koruyor.

Türkiye'de durum henüz hızlanmış gözükmezken, AB ülkeleri içinde en yüksek geniş tanımlı işsizliğe sahip ülke konumunda oldu. İstihdama hazır 65,4 milyonluk nüfusta 22,3 milyon kayıtlı çalışan bulunan Türkiye'de 2,7 milyon genç de eğitim ve istihdamda yer almıyor. 

Dönelim yeniden dünyaya, Google, Amazon, Twitch, eBay, Riot Games, Discord, Duolingo, Unity, Brex, Wayfair, Macy's, Citigroup ve Blackrock gibi dev şirketlerin yer aldığı işten çıkarma dalgasında bulunan ve planlayan şirketler burada.

Stellantis

Stellantis

Otomobil üreticisi Stellantis, ABD'de çalışanlarının yüzde 2'sini işten çıkartacağını açıkladı.

Sony

Sony

ABD'nin California merkezden video oyunu ve dijital eğlence alanındaki Sony Interactive Entertainment şirketinden iş gücünün yüzde 8'ini işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

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Cisco

Cisco

Ağ teknolojileri şirketi Cisco, iş gücünün yaklaşık yüzde 5 azaltacağını açıkladı.

DocuSign

DocuSign

Dijital imza hizmeti sunan DocuSign, iş gücünü yüzde 6 oranında azaltacak.

Estee Lauder

Estee Lauder

Kozmetik şirketi, 'yeniden yapılanma' kapsamında küresel iş gücünden yüzde 3 ila 5 arasında azaltacak.

Expedia

Expedia

Çevrim içi seyahat şirketi 'teknolojik dönüşüm' kapsamında yaklaşık 1500 çalışanını işten çıkaracak.

Fisker

Fisker

Elektrikli araç startupı Fisker, çalışanlarının yüzde 15'ini işten çıkaracak.

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Instacart

Instacart

Market alışverişi ve teslimatı şirketi Instacart, karlılık amacıyla personelinin yaklaşık yüzde 7'sini işten çıkaracak.

Morgan Stanley

Morgan Stanley

ABD'li dev bank Morgan Stanley, varlık yönetiminden yüzlerce kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Nike

Nike

Spor giyim markası, maliyetleri düşürmek amacıyla yüzde 2 oranında azaltıma gidecek.

Okta

Okta

Kimlik ve erişim yönetimi şirketi iş gücünün yaklaşık yüzde 7'sini işten çıkaracak.

Paramount Global

Paramount Global

Dev medya şirketi 800 kişiyi işten çıkaracak.

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Snap

Snap

Sosyal medya şirketi, küresel iş gücünü yüzde 10 oranında azaltacak.

Warner Music

Warner Music

Müzik şirketi, 600 çalışanını işten çıkaracak.

Zoom

Zoom

Çevrim içi video konferans uygulaması yaklaşık 150 kişiyi işten çıkarma kararı aldı.

UPS

UPS

ABD'li kargo devlerinden olan şirket iş gücünü 12 bin kişi azaltacak.

Levi's

Levi's

ABD'li giyim firması, küresel iş gücünü yüzde 10 ila 15 oranında azaltacak.

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PayPal

PayPal

Çevrim içi ödeme sistemi küresel iş gücünü yüzde 9 azaltacak.

Microsoft

Microsoft

ABD'li teknoloji devi, oyun biriminden yaklaşık 1900 çalışanı işten çıkaracak.

Rivian

Rivian

Elektrikli otomobil şirketi, 'ekonomik ve jeopolitik belirsizlikler, baskılar ve yüksek faiz oranlarının etkisi' nedeniyle iş gücünü yüzde 10 oranında azaltacak.

Evonik

Evonik

Alman kimya şirketi Evonik, dördüncü çeyrekte net zarar açıklamasının ardından maliyetlerden tasarruf etmek için 2.000 kişiyi, işgücünün yaklaşık %6'sını, işten çıkaracağını söyledi.

Longi Green Technology Energy

Longi Green Technology Energy

Dünyanın en büyük güneş enerjisi üreticisi olan Çinli Longi Green Technology Energy, çalışanlarının yaklaşık %5'ini işten çıkaracağını söyledi.

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Ericsson

Ericsson

Ericsson, daha düşük hacimli bir ortama uyum sağlamak amacıyla İsveç'te yaklaşık 1.200 kişiyi işten çıkaracak.

Barclays

Barclays

Yatırım bankası genelinde yüzlerce kişiyi işten çıkarmaya hazırlanan Barclays, yıllık gözden geçirme sürecinin bir sonucu olduğunu ve önümüzdeki aylarda gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi.

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