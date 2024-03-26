İşten Çıkarma Dalgası Büyüyor: Küresel Devler Binlerce Çalışanı İşten Çıkarıyor!

Türkiye'de durum henüz hızlanmış gözükmezken, AB ülkeleri içinde en yüksek geniş tanımlı işsizliğe sahip ülke konumunda oldu. İstihdama hazır 65,4 milyonluk nüfusta 22,3 milyon kayıtlı çalışan bulunan Türkiye'de 2,7 milyon genç de eğitim ve istihdamda yer almıyor.

Dönelim yeniden dünyaya, Google, Amazon, Twitch, eBay, Riot Games, Discord, Duolingo, Unity, Brex, Wayfair, Macy's, Citigroup ve Blackrock gibi dev şirketlerin yer aldığı işten çıkarma dalgasında bulunan ve planlayan şirketler burada.