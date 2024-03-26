İşten Çıkarma Dalgası Büyüyor: Küresel Devler Binlerce Çalışanı İşten Çıkarıyor!
İşten Çıkarma Dalgası Büyüyor: Küresel Devler Binlerce Çalışanı İşten Çıkarıyor!
ABD'de artan işten çıkarmalar, maliyetleri düşürme amacıyla sayılarda yükselişle sürüyor. İşten çıkarma dalgasına katılan dev şirketler dikkat çekiyor.
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Enflasyonda yükselişle Fed'in artırdığı faizler karşısında küresel ekonomide süren belirsizliklerin tetiklediği "durağanlık" şirketleri de kemer sıkmaya çalışanlardan başlamaya yöneltiyor.
ABD merkezli kariyer firması Challenger, Gray&Christmas'ın verilerine göre, işten çıkarılanların sayısı geçen ay son bir yılda yüzde 9 oranında arttı. 2023 Mart'ta işten çıkarılanların sayısı yıllık bazda yüzde 98 oranında artmıştı.
İşten çıkarmalara karşın ABD'de iş gücü piyasası gücünü koruyor.
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