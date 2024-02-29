İşte Dünyanın En Zengin 10 Kralı! Asya'nın Hükümdarları Liderlik Ediyor
İşte Dünyanın En Zengin 10 Kralı! Asya'nın Hükümdarları Liderlik Ediyor
Kaynak: https://www.tbsnews.net/world/top-10-...
Kraliyetle yönetilen ülkelerde genel olarak nedense(!) ülkenin en zengini krallar oluyor. Son yıllarda yaptıkları işlerle de servetlerini katlayan krallardan en zenginleri ise doğudan yükseliyor! İşte karşınızda dünyanın en zengin 10 hükümdarı...
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10. Prens II. Albert, Monaco: Serveti 1 milyar dolar.
9. Kral VI. Muhammed, Fas: Serveti 2,1 milyar dolar.
8. Emir Temim bin Hamad es-Sani, Katar: Serveti 2,1 milyar dolar.
7. Prens Hans Adam II, Lihtenştayn: Serveti 3,5 milyar dolar.
6. Grand Duke Henri, Lüksemburg: Serveti 4 milyar dolar.
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5. Şeyh Muhammed bin Raşid el-Mektum, Dubai: Serveti 14 milyar dolar.
4. Emir Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Abu Dhabi: Serveti 18 milyar dolar.
3. Kral Salman Abdulaziz bin Saud, Suudi Arabistan: Serveti 18 milyar dolar.
2. Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah: Serveti 28 milyar dolar.
1. Kral Maha Vajiralongkorn, Tayland: Serveti 43 milyar dolar.
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Bonus: Kral Charles
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