İşte Dünyanın En Zengin 10 Kralı! Asya'nın Hükümdarları Liderlik Ediyor

2016 yılında babasının vefatının ardından tahtı devralan Vajiralongkorn'un serveti, Kraliyet Mülkiyet Bürosu tarafından korunuyor. Tayland'da 16.210 dönümden fazla araziye sahip ve 17.000'i başkentte olmak üzere ülke çapında 40.000 kira sözleşmesi var. Kral ayrıca Siam Cement Group ve Siam Commercial Bank'ta da çok sayıda hisseye sahip. Tüm bunlar yetmezmiş gibi, Tayland kralı aynı zamanda dünyanın en büyük kesilmiş ve yontulmuş elması olan Altın Jübile Elması'nın da sahibi.