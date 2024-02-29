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İşte Dünyanın En Zengin 10 Kralı! Asya'nın Hükümdarları Liderlik Ediyor

İşte Dünyanın En Zengin 10 Kralı! Asya'nın Hükümdarları Liderlik Ediyor

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
29.02.2024 - 15:55

Kraliyetle yönetilen ülkelerde genel olarak nedense(!) ülkenin en zengini krallar oluyor. Son yıllarda yaptıkları işlerle de servetlerini katlayan krallardan en zenginleri ise doğudan yükseliyor! İşte karşınızda dünyanın en zengin 10 hükümdarı...

Kaynak: https://www.tbsnews.net/world/top-10-...
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10. Prens II. Albert, Monaco: Serveti 1 milyar dolar.

10. Prens II. Albert, Monaco: Serveti 1 milyar dolar.

Efsanevi oyuncu Grace Kelly'nin oğlu olan Prens II. Albert (Albert Alexandre Louis Pierre Grimaldi), Monako Prensliği'nin hükümdarı ve Grimaldi prenslik hanedanının başı. Servetini Monte Carlo'nun kumarhanelerini de yöneten Société des bains de mer de Monaco şirketindeki hisselerinden elde ediyor. Annesinin Philadephia'daki evinin de sahibi olan Prens'in Güney Afrikalı Olimpiyat yüzücüsü Charlene Wittstock'la 2011 yılındaki düğünü dünyanın en pahalı düğünleri arasında yer almıştı.

9. Kral VI. Muhammed, Fas: Serveti 2,1 milyar dolar.

9. Kral VI. Muhammed, Fas: Serveti 2,1 milyar dolar.

Fas Kralı VI. Muhammed, yıllık 488 bin 604 dolar maaş alıyor. Kral olmasının yanı sıra da aynı zamanda zeki bir iş adamı ve bankacı. Ailesi, bankacılık, madencilik, emlak, turizm, sigorta, telekomünikasyon ve daha birçok sektörde faaliyet gösteren işletmelerin bulunduğu Société Nationale d'Investissement'in (SNI) çoğunluk hissesine sahip. Ayrıca ülkede çok fazla arazisi var. Forbes raporuna göre , sarayının günlük işletme bütçesinin Fas devleti tarafından ödenen 960 bin dolar olduğunu bildirdi.

8. Emir Temim bin Hamad es-Sani, Katar: Serveti 2,1 milyar dolar.

8. Emir Temim bin Hamad es-Sani, Katar: Serveti 2,1 milyar dolar.

Katar Şeyhi'nin zenginliği, ülkenin fazla petrol ve doğalgaz rezervleriyle ilgilenen Katar Yatırım Otoritesi'ni kurup yönetmekten geliyor.

7. Prens Hans Adam II, Lihtenştayn: Serveti 3,5 milyar dolar.

7. Prens Hans Adam II, Lihtenştayn: Serveti 3,5 milyar dolar.

Lihtenştayn Prensi, Avrupa'nın en büyük aile mülkiyetindeki özel servet şirketi olan Liechtenstein Global Trust'ın sahibi. Bu da onu Avrupa'nın en zengin hükümdarı yapıyor. Aynı zamanda abartılı koleksiyonu Lihtenştayn Müzesi'nde sergilenen sanat uzmanı olan prens, servetini şarap imalathanelerine ve tarım şirketine yaptığı yatırımlara da borçlu.

6. Grand Duke Henri, Lüksemburg: Serveti 4 milyar dolar.

6. Grand Duke Henri, Lüksemburg: Serveti 4 milyar dolar.

Lüksemburg Dükü, eşi, 5 çocuğu ve 4 torunuyla birlikte Berg Kalesi'nde yaşıyor. Ailesinin Güney Fransa'da bulunan Cabasson'da bir tatil evi var. Dahası, ailenin kraliyet görevlerini yerine getirmek için 1948'den bu yana yılda 300 bin dolardan fazla maaş aldığı bildiriliyor.

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5. Şeyh Muhammed bin Raşid el-Mektum, Dubai: Serveti 14 milyar dolar.

5. Şeyh Muhammed bin Raşid el-Mektum, Dubai: Serveti 14 milyar dolar.

Birleşik Arap Emirlikleri Başkan Yardımcısı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el-Mektum, Emirates Havayolları, Jumeirah Grubu ve DP World gibi büyük şirketlerin kurulmasında rol oynadı. Ayrıca Dubai'yi fütüristik bir köye dönüştürmek, Palmiye Adaları ve Burj Khalifa'nın inşası gibi büyük projeleri de yaptı. Aynı zamanda eğitimli bir binicilik sporcusu ve tanınmış bir Arap şairi.

4. Emir Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Abu Dhabi: Serveti 18 milyar dolar.

4. Emir Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Abu Dhabi: Serveti 18 milyar dolar.

Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı ve Abu Dabi Emiri olan Al Nahyan'ın serveti, BAE'nin petrolünü yöneten Abu Dabi Yatırım Otoritesi'nin başkanı olmasından geliyordu. Halife 13 Mayıs 2022'de 73 yaşında öldü.

3. Kral Salman Abdulaziz bin Saud, Suudi Arabistan: Serveti 18 milyar dolar.

3. Kral Salman Abdulaziz bin Saud, Suudi Arabistan: Serveti 18 milyar dolar.

Kral Salman Abdülaziz bin Suud bu listede üçüncü olabilir acak ailevi serveti dikkate alındığında Suud Ailesi 1 trilyon doları aşan servetiyle dünyanın en zengin ailesi konumunda bulunuyor. Suudi hükümdarı, görevini 2022'de veliaht prens Muhammed bin Selman'a devretti.

Kendisinin ve ailesinin petrolden ve yatırımlardan kazandığı servetin yanı sıra, bu aile servetleri ve mülkleri konusu oldukça gizlidir. Ancak hepimiz en pahalı evlerin, arabaların, yatların, helikopterlerin, özel jetlerin, tabloların ve daha fazlasının onların elinde olduğunu biliyoruz.

2. Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah: Serveti 28 milyar dolar.

2. Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah: Serveti 28 milyar dolar.

Sultan Hassanal Bolkiah, Kraliçe II. Elizabeth'ten sonra dünyanın en uzun süre tahtta kalan ikinci hükümdarıdır. Servetinin petrol ve doğal gaz ihracatından geldiği bildiriliyor. Aslına bakılırsa Sultan dünyanın en zengin insanları arasında yer alıyor. Dünyanın en büyük konut sarayı olan 1.778'den fazla odasıyla övünen Istana Nurul Iman'da yaşıyor ve 600'ün üzerinde Rolls Royce'tan oluşan bir filosunun da olduğu belirtiliyor.

1. Kral Maha Vajiralongkorn, Tayland: Serveti 43 milyar dolar.

1. Kral Maha Vajiralongkorn, Tayland: Serveti 43 milyar dolar.

2016 yılında babasının vefatının ardından tahtı devralan Vajiralongkorn'un serveti, Kraliyet Mülkiyet Bürosu tarafından korunuyor. Tayland'da 16.210 dönümden fazla araziye sahip ve 17.000'i başkentte olmak üzere ülke çapında 40.000 kira sözleşmesi var. Kral ayrıca Siam Cement Group ve Siam Commercial Bank'ta da çok sayıda hisseye sahip. Tüm bunlar yetmezmiş gibi, Tayland kralı aynı zamanda dünyanın en büyük kesilmiş ve yontulmuş elması olan Altın Jübile Elması'nın da sahibi.

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Bonus: Kral Charles

Bonus: Kral Charles

Kral Charles'ın tahta çıkmadan önce 80 milyon sterlinlik (101 milyon dolar) devasa bir serveti vardı ama şimdi 600 milyon sterlinlik (759 milyon dolar) göz kamaştırıcı bir servetin üzerinde duruyor. Kraliyet ailesi bir bütün olarak, yaklaşık 22 milyar sterlin (28 milyar dolar) varlığa sahip. Bu varlıklar teknik olarak Charles'ın kişisel servet değil. Kaynak

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