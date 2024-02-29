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Dünyayı 5 Aile Değil Hindistanlılar Yönetiyor: Hint Kökenli CEO'ların Sayısı Düşündüğünüzden Çok Fazla!

Dünyayı 5 Aile Değil Hindistanlılar Yönetiyor: Hint Kökenli CEO'ların Sayısı Düşündüğünüzden Çok Fazla!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
29.02.2024 - 12:30

Dünyada özellikle teknoloji şirketlerindeki varlıklarıyla dikkat çeken Hindistan kökenli yöneticiler giderek artıyor. Sadece şirket değil birçoğu artık ülke de yönetiyor. ABD'nin dev şirketlerinde devlet yönetimine işte dünyayı yöneten Hindistanlı CEO ve siyasetçiler.

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Hindistan yüzölçümü ve nüfus olarak dünyanın en büyük ülkelerinden olurken, ekonomisinde de projeksiyonlarda öne çıkıyor.

Hindistan yüzölçümü ve nüfus olarak dünyanın en büyük ülkelerinden olurken, ekonomisinde de projeksiyonlarda öne çıkıyor.

Hindistan yaklaşık 1,5 milyarlık nüfusuyla ilgi çekerken, dünyanın yüzölçümü en büyük 10 ülkesinin içinde yer alıyor. Hindistan ekonomisi gelecek yıllarda dünyanın en büyük ekonomileri arasına girmesi de bekleniyor.

Hindistan ayrıca dünyaya ihraç ettiği yöneticileriyle de öne çıkıyor. Dünyada özellikle teknolojide üst düzey yöneticilerin Hint kökenli olması dikkat çekiyor.

Hindistan ayrıca dünyaya ihraç ettiği yöneticileriyle de öne çıkıyor. Dünyada özellikle teknolojide üst düzey yöneticilerin Hint kökenli olması dikkat çekiyor.

İşte dünya yönetiminde öne çıkan Hint kökenli yöneticiler: ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, listede ilk sırada yer alıyor.

İşte dünya yönetiminde öne çıkan Hint kökenli yöneticiler: ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, listede ilk sırada yer alıyor.

Harris'in annesi Shyamala Gopalan Hindistan asıllı olurken, Başkan Yardımcısı'nın babası Donald Harris de Jamaica kökenli.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak.

Anne ve babası Hindistanlı olan Sunak'ın eşi Akshata Murty de Hint kökenli bir aileye mensup ve evliliklerini de memleketlerinde gerçekleştirmişler.

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, ülkenin en genç, ilk LGBT ve ilk göçmen kökenli başbakanı olurken, babası Hint kökenli.

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, ülkenin en genç, ilk LGBT ve ilk göçmen kökenli başbakanı olurken, babası Hint kökenli.
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Dünya Bankası'nın başında da Hindistan'dan bir isim var. Ajaypal Singh "Ajay" Banga, Hindistan doğumlu Amerikalı ve Dünya Bankası'nı yönetiyor.

Dünya Bankası'nın başında da Hindistan'dan bir isim var. Ajaypal Singh "Ajay" Banga, Hindistan doğumlu Amerikalı ve Dünya Bankası'nı yönetiyor.

Gelelim dünyanın dev şirketlerine! Microsoft'un CEO'su Satya Narayana Nadella, Hint-Amerikan kökenli.

Gelelim dünyanın dev şirketlerine! Microsoft'un CEO'su Satya Narayana Nadella, Hint-Amerikan kökenli.

Sundar Pichai, Google'ın CEO'su.

Sundar Pichai, Google'ın CEO'su.

Neal Mohan, YouTube'un CEO'su.

Neal Mohan, YouTube'un CEO'su.

Arvind Krishna, IBM CEO'su.

Arvind Krishna, IBM CEO'su.
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Kurucusu Jack Dorsey'den sonra CEO olan Parag Agrawal, Elon Musk'ın Twitter'ı almasıyla kovulmuştu.

Kurucusu Jack Dorsey'den sonra CEO olan Parag Agrawal, Elon Musk'ın Twitter'ı almasıyla kovulmuştu.

Raj Subramaniam, kargo şirketi FedEx CEO'su.

Raj Subramaniam, kargo şirketi FedEx CEO'su.

Shantanu Narayen, Adobe CEO'su.

Shantanu Narayen, Adobe CEO'su.

Vivek Sankaran, ABD'li perakende devlerinden Albertsons CEO'su.

Vivek Sankaran, ABD'li perakende devlerinden Albertsons CEO'su.

George Kurian, NetApp'ın CEO'su ve yönetim kurulu üyesi.

George Kurian, NetApp'ın CEO'su ve yönetim kurulu üyesi.
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Nikesh Arora, bilgisayar ve ağ güvenliği şirketi Palo Alto Networks CEO'su.

Nikesh Arora, bilgisayar ve ağ güvenliği şirketi Palo Alto Networks CEO'su.

Jayshree V. Ullal, milyarder bir iş kadını! Bir bulut ağ şirketi olan Arista Networks'ün başkanı ve CEO'su.

Jayshree V. Ullal, milyarder bir iş kadını! Bir bulut ağ şirketi olan Arista Networks'ün başkanı ve CEO'su.

Vasant "Vas" Narasimhan, Hintli-Amerikalı bir doktor ve Novartis'in CEO'su.

Vasant "Vas" Narasimhan, Hintli-Amerikalı bir doktor ve Novartis'in CEO'su.

Laxman Narasimhan, Hintli-Amerikalı ve Starbucks'ın icra kurulu başkanı.

Laxman Narasimhan, Hintli-Amerikalı ve Starbucks'ın icra kurulu başkanı.

Lakshmi Niwas Mittal, Londra'nın ve Hindistan'ın en zengin milyarderlerinden olurken, 1975 yılında kurduğu Mittal Steel Company sayesinde dünyanın en zenginleri arasında yer alıyor. ArcelorMittal'in CEO'su.

Lakshmi Niwas Mittal, Londra'nın ve Hindistan'ın en zengin milyarderlerinden olurken, 1975 yılında kurduğu Mittal Steel Company sayesinde dünyanın en zenginleri arasında yer alıyor. ArcelorMittal'in CEO'su.
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Sanjay Mehrotra, Micron Technology'nin CEO'su.

Sanjay Mehrotra, Micron Technology'nin CEO'su.

Vimal Kapur, güvenlik, enerji gibi alanlarda faaliyet gösteren Honeywell CEO'su.

Vimal Kapur, güvenlik, enerji gibi alanlarda faaliyet gösteren Honeywell CEO'su.

Revathi Advaithi, Flex'in CEO'su.

Revathi Advaithi, Flex'in CEO'su.

Niraj S. Shah, çevrimiçi perakendeci Wayfair'in kurucu ortağı, eş başkanı ve CEO'su.

Niraj S. Shah, çevrimiçi perakendeci Wayfair'in kurucu ortağı, eş başkanı ve CEO'su.

Moda ve lüksün adresi Chanel'in CEO'su Leena Nair.

Moda ve lüksün adresi Chanel'in CEO'su Leena Nair.
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Yetişkin içerikleri sitesi OnlyFans'ın eski CEO'su (temmuzda istifa etti) Amrapali Gan.

Yetişkin içerikleri sitesi OnlyFans'ın eski CEO'su (temmuzda istifa etti) Amrapali Gan.

Sanjay Mehrotra, Micron Technology'nin CEO'su.

Sanjay Mehrotra, Micron Technology'nin CEO'su.

Ravi Kumar, bilişim hizmetleri şirketi Cognizant'ın CEO'su.

Ravi Kumar, bilişim hizmetleri şirketi Cognizant'ın CEO'su.
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