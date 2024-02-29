Dünyayı 5 Aile Değil Hindistanlılar Yönetiyor: Hint Kökenli CEO'ların Sayısı Düşündüğünüzden Çok Fazla!
Dünyayı 5 Aile Değil Hindistanlılar Yönetiyor: Hint Kökenli CEO'ların Sayısı Düşündüğünüzden Çok Fazla!
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Hindistan yüzölçümü ve nüfus olarak dünyanın en büyük ülkelerinden olurken, ekonomisinde de projeksiyonlarda öne çıkıyor.
Hindistan ayrıca dünyaya ihraç ettiği yöneticileriyle de öne çıkıyor. Dünyada özellikle teknolojide üst düzey yöneticilerin Hint kökenli olması dikkat çekiyor.
İşte dünya yönetiminde öne çıkan Hint kökenli yöneticiler: ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, listede ilk sırada yer alıyor.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak.
İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, ülkenin en genç, ilk LGBT ve ilk göçmen kökenli başbakanı olurken, babası Hint kökenli.
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Dünya Bankası'nın başında da Hindistan'dan bir isim var. Ajaypal Singh "Ajay" Banga, Hindistan doğumlu Amerikalı ve Dünya Bankası'nı yönetiyor.
Gelelim dünyanın dev şirketlerine! Microsoft'un CEO'su Satya Narayana Nadella, Hint-Amerikan kökenli.
Sundar Pichai, Google'ın CEO'su.
Neal Mohan, YouTube'un CEO'su.
Arvind Krishna, IBM CEO'su.
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Kurucusu Jack Dorsey'den sonra CEO olan Parag Agrawal, Elon Musk'ın Twitter'ı almasıyla kovulmuştu.
Raj Subramaniam, kargo şirketi FedEx CEO'su.
Shantanu Narayen, Adobe CEO'su.
Vivek Sankaran, ABD'li perakende devlerinden Albertsons CEO'su.
George Kurian, NetApp'ın CEO'su ve yönetim kurulu üyesi.
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Nikesh Arora, bilgisayar ve ağ güvenliği şirketi Palo Alto Networks CEO'su.
Jayshree V. Ullal, milyarder bir iş kadını! Bir bulut ağ şirketi olan Arista Networks'ün başkanı ve CEO'su.
Vasant "Vas" Narasimhan, Hintli-Amerikalı bir doktor ve Novartis'in CEO'su.
Laxman Narasimhan, Hintli-Amerikalı ve Starbucks'ın icra kurulu başkanı.
Lakshmi Niwas Mittal, Londra'nın ve Hindistan'ın en zengin milyarderlerinden olurken, 1975 yılında kurduğu Mittal Steel Company sayesinde dünyanın en zenginleri arasında yer alıyor. ArcelorMittal'in CEO'su.
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Sanjay Mehrotra, Micron Technology'nin CEO'su.
Vimal Kapur, güvenlik, enerji gibi alanlarda faaliyet gösteren Honeywell CEO'su.
Revathi Advaithi, Flex'in CEO'su.
Niraj S. Shah, çevrimiçi perakendeci Wayfair'in kurucu ortağı, eş başkanı ve CEO'su.
Moda ve lüksün adresi Chanel'in CEO'su Leena Nair.
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Yetişkin içerikleri sitesi OnlyFans'ın eski CEO'su (temmuzda istifa etti) Amrapali Gan.
Sanjay Mehrotra, Micron Technology'nin CEO'su.
Ravi Kumar, bilişim hizmetleri şirketi Cognizant'ın CEO'su.
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