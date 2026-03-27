İstanbul'un İlk Akıllı Yolu Hizmete Girdi: Sürücülere Bildirim Gidecek

Bakan Uraloğlu, Ankara Çevre Otoyolu’nda 2. Faz uygulamalarına geçeceklerini belirterek 'Bu fazda, 110 km ana gövde, bağlantı yolları ve kavşak kollarından oluşan erişme kontrollü otoyolda, 1. Faz senaryolarına ilave olarak; trafik kazası bilgisinin paylaşılması, ani fren uyarısı, çarpışma riski uyarısı, trafik sıkışıklığı uyarısı, kuyruk sonu uyarısı, aktif yaya ve bisikletli koruma, ekonomik sürüş önerileri, acil durum aracı aktif yönetimi, tehlikeli yük taşıma uyarısı, okul bölgesi uyarısı ve daha birçok ileri seviye servis devreye girecek' dedi.

Uraloğlu ayrıca, yakıt ve elektrik şarj istasyonu ortak ödeme ve rezervasyonu, ücret toplama sistemleri entegrasyonları ve yerli navigasyon servisleri gibi ek uygulamalar da planladıklarını dile getirdi. Uraloğlu, 'Böylece Ankara’da daha karmaşık trafik senaryoları altında sistemin kabiliyetlerini genişleteceğiz.' şeklinde konuştu.

Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri yeni bir başlangıç olsa da akıllı ulaşım sistemlerinin uzun yıllardır Karayollarında hizmet verdiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: 'Şu anda Karayolları Genel Müdürlüğümüzün sorumluluk alanında; 3 bin 128 adet sinyalizasyon, 4 bin 874 adet kamera, 146 adet meteoroloji istasyonu, 706 adet değişken mesaj işareti ve Bin 52 adet değişken trafik işareti aktif olarak görev yapıyor. Ayrıca Bin 169 adet trafik uyarmalı sistem ile kavşaklardaki dur-kalk sayılarını ve bekleme sürelerini azaltarak hem yakıt tasarrufu sağlıyor hem de karbon emisyonunu düşürüyoruz. Yollarımızdaki haberleşme altyapımızı da sürekli güçlendiriyoruz ve bugün yollarımızda 7 bin 876 kilometrelik fiber optik kablo haberleşme altyapısı tesis etmiş durumdayız. Ve ilk etapta toplam 15 bin kilometre karayolu ağına fiber kablo tesis edilmesini planlayarak çalışmalara aşama aşama devam ediyoruz.'

Asıl meselenin bu teknolojilerin insan hayatına dokunduğu yerde olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, 'Bakın yolda aniden meydana gelen bir kaza, gizli buzlanma, birden yola fırlayan bir canlı, yavaşlayan veya duran bir araç, yola düşen bir nesne Bunlar bazen en dikkatli sürücünün bile gözünden kaçabiliyor. Bu sistem sayesinde tüm bu istenmeyen durumları minimize edeceğiz. Yollarda stresten ve tedirginlikten uzak, çok daha güvenli ve huzurlu bir seyahat imkânı sunacağız. Özellikle büyük şehirlerdeki trafik sıkışıklığının sosyal yaşama olumsuz etkisini en aza indireceğiz. İnsanlarımızı, her kilometresinde ‘akıl’ katılmış yollarda, daha rahat, daha emniyetli yolculuklara kavuşturacağız. Artık yollarımızda ‘Aklın Yolu Birdir’ diyoruz' açıklamasında bulundu.