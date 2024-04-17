İstanbul-Sivas YHT Seferleri Ne Zaman Başlıyor? Sivas'tan İstanbul'a Aktarmasız YHT Durakları ve Seferleri
İstanbul-Sivas YHT Seferleri Ne Zaman Başlıyor? Sivas'tan İstanbul'a Aktarmasız YHT Durakları ve Seferleri
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivas ile İstanbul arasında başlayacak olan aktarmasız yüksek hızlı tren seferlerine ilişkin açıklamada bulundu. Sivas-İstanbul yüksek hızlı tren seferlerinin tarihleri ve saatleri de belli oldu. Vatandaşlar ise hızlı tren duraklarını ve bu yolculuğun kaç saat sürdüğünü araştırmaya başladı. Peki, İstanbul-Sivas yüksek hızlı tren seferleri kaç saat sürüyor? Sivas-İstanbul YHT seferleri ne zaman başlıyor?
İşte, detaylar...
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de Yüksek Hızlı Tren hatlarına bir yenisi daha ekleniyor. Bu kez İstanbul ile Sivas arasında yapılacak olan seferler sayesinde vatandaşlar, iki şehir arasında aktarmasız yolculuk yapabilecekler.
Sivas-İstanbul YHT Seferleri Ne Zaman Başlıyor?
Sivas ile İstanbul Arası Yüksek Hızlı Trenle Kaç Saat Sürecek?
Sivas ile İstanbul Arası Kaç Kilometre?
Sivas-İstanbul Yüksek Hızlı Treni Hangi Duraklarda Duracak?
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