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İstanbul-Sivas YHT Seferleri Ne Zaman Başlıyor? Sivas'tan İstanbul'a Aktarmasız YHT Durakları ve Seferleri

İstanbul-Sivas YHT Seferleri Ne Zaman Başlıyor? Sivas'tan İstanbul'a Aktarmasız YHT Durakları ve Seferleri

Sivas
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
17.04.2024 - 23:48

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivas ile İstanbul arasında başlayacak olan aktarmasız yüksek hızlı tren seferlerine ilişkin açıklamada bulundu. Sivas-İstanbul yüksek hızlı tren seferlerinin tarihleri ve saatleri de belli oldu. Vatandaşlar ise hızlı tren duraklarını ve bu yolculuğun kaç saat sürdüğünü araştırmaya başladı. Peki, İstanbul-Sivas yüksek hızlı tren seferleri kaç saat sürüyor? Sivas-İstanbul YHT seferleri ne zaman başlıyor? 

İşte, detaylar...

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de Yüksek Hızlı Tren hatlarına bir yenisi daha ekleniyor. Bu kez İstanbul ile Sivas arasında yapılacak olan seferler sayesinde vatandaşlar, iki şehir arasında aktarmasız yolculuk yapabilecekler.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de Yüksek Hızlı Tren hatlarına bir yenisi daha ekleniyor. Bu kez İstanbul ile Sivas arasında yapılacak olan seferler sayesinde vatandaşlar, iki şehir arasında aktarmasız yolculuk yapabilecekler.

Sivas-İstanbul YHT Seferleri Ne Zaman Başlıyor?

Sivas-İstanbul YHT Seferleri Ne Zaman Başlıyor?

Sivas ile İstanbul arasında aktarmasız bir şekilde gerçekleştirilecek olan YHT ekspres seferleri, 4 Mayıs 2024 tarihinden itibaren başlıyor.

Sivas ile İstanbul Arası Yüksek Hızlı Trenle Kaç Saat Sürecek?

Sivas ile İstanbul Arası Yüksek Hızlı Trenle Kaç Saat Sürecek?

Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına göre, 'Sivas’tan 4 Mayıs saat 13.00’te hareket edecek Yüksek Hızlı Trenimiz ekspres ve aktarmasız olarak İstanbul’a devam edecek. 483 yolcu kapasitesine sahip setler kullanılarak işletilecek ekspres trenlerimiz İstanbul’dan da 08.40’ta hareket edecek, Sivas’ a 15.58’ de varacak, Sivas’ tan 13.00’ da hareket edecek ve İstanbul’ a 20.08’ de ulaşacaktır.' 

Ulaştırma Bakanı tarafından yapılan açıklama kapsamında, Sivas-İstanbul seferinin 7 saat 18 dakika süreceği de belirtilmiştir.

Sivas ile İstanbul Arası Kaç Kilometre?

Sivas ile İstanbul Arası Kaç Kilometre?

İstanbul'dan Sivas'a seyahat etmek isteyen yolcular, karayolunu tercih ederlerse, 879 kilometrelik yolu 9 saat 47 dakikada aşarak Sivas'a ulaşabilirler. Bu güzergah, otobüsle 13 saat 50 dakika, uçakla ise 2 saat 35 dakika sürmekte.

Sivas-İstanbul Yüksek Hızlı Treni Hangi Duraklarda Duracak?

Sivas-İstanbul Yüksek Hızlı Treni Hangi Duraklarda Duracak?

Sivas-İstanbul arasında sefer yapacak ekspres Yüksek Hızlı Trenler, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Arifiye ve Pendik’te duracak. 

Ancak duraklarda değişiklik olabilir. Bakan Uraloğlu konuya ilişkin olarak, 'İlerleyen günlerde yolcu taleplerini dinleyeceğiz, gerekli değerlendirmeleri yaparak işletme planı değişiklikleri yapacağız” şeklinde açıklamada bulundu.

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