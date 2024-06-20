İstanbul Orman Yasakları 2024: Belgrad Ormanında Mangal, Piknik Yasak mı?
İstanbul Orman Yasakları 2024: Belgrad Ormanında Mangal, Piknik Yasak mı?
İstanbul'un ormanlarda ciddi hasarlar meydana meydana getiren orman yangınlarının önüne geçmek için bir dizi önlemler alındı. İstanbul Valiliği, ormanlık alanlara girişi ve mangal yapılmasını yasakladı. Peki İstanbul'da hangi ormanlar yasak? Belgrad ormanı mangal yasağı var mı?
İşte İstanbul 2024 orman yasakları...
İstanbul Orman Yasakları 2024
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