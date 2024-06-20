Görüş Bildir
Haberler
Seyahat
İstanbul Orman Yasakları 2024: Belgrad Ormanında Mangal, Piknik Yasak mı?

İstanbul Orman Yasakları 2024: Belgrad Ormanında Mangal, Piknik Yasak mı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
20.06.2024 - 14:34

İstanbul'un ormanlarda ciddi hasarlar meydana meydana getiren orman yangınlarının önüne geçmek için bir dizi önlemler alındı. İstanbul Valiliği, ormanlık alanlara girişi ve mangal yapılmasını yasakladı. Peki İstanbul'da hangi ormanlar yasak?  Belgrad ormanı mangal yasağı var mı?

İşte İstanbul 2024 orman yasakları...

İstanbul Orman Yasakları 2024

İstanbul Orman Yasakları 2024

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangın tehdidi nedeniyle kentteki ormanlara girişlerin kısıtlandığı aktarıldı. 

Valilikten yapılan açıklamada, 'Açıklamanın sonundaki listenin dışında yer alan ormanlık alanlara girişler 10 Haziran 2024 - 15 Ekim 2024 tarihleri arasında yasaklanmıştır.' ifadelerine yer verildi.

İstanbul'da Hangi Ormanlarda Mangal Yasak?

İstanbul'da Hangi Ormanlarda Mangal Yasak?

Valilikten yapılan açıklamanın öne çıkan satırları şu şekilde:

İstanbul sınırları dahilinde yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmak serbesttir.

Aşağıda belirtilen listenin dışındaki ormanlık alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak yasaklanmıştır.

  • 1 Beykoz Polonezköy Tabiat Parkı

  • 2 Sarıyer Türkmenbaşı Tabiat Parkı

  • 3 Sarıyer Parkorman Tabiat Parkı

  • 4 Şile - Çekmeköy Avcıkoru Tabiat Parkı

  • 5 Eyüp Ayvatbendi Tabiat Parkı

  • 6 Sarıyer Bentler Tabiat Parkı

  • 7 Adalar Büyükada Tabiat Parkı

  • 8 Çatalca Çilingoz Tabiat Parkı

  • 9 Adalar Değirmenburnu Tabiat Parkı

  • 10 Adalar Dilburnu Tabiat Parkı

  • 11 Beykoz Elmasburnu Tabiat Parkı

  • 12 Sarıyer Falih Rıfkı Atay Tabiat Parkı

  • 13 Eyüp Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı

  • 14 Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı

  • 15 Eyüp Göktürk Göleti Tabiat Parkı

  • 16 Sarıyer Irmak Tabiat Parkı

  • 17 Sarıyer Kirazlıbent Tabiat Parkı

  • 18 Sarıyer Kömürcübent Tabiat Parkı

  • 19 Sarıyer Marmaracık Koyu Tabiat Parkı

  • 20 Sarıyer Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı

  • 21 Beykoz Mihrabat Tabiat Parkı

  • 22 Sarıyer Neşetsuyu Tabiat Parkı

  • 23 Arnavutköy Şamlar Tabiat Parkı

  • 24 Tuzla Hacet Deresi Tabiat Parkı

  • 25 Beykoz Göztepe Tabiat Parkı

  • 26 Silivri Danamandıra Tabiat Parkı

Belgrad'da Mangal Yapmak, Piknik Yapmak Yasak mı?

Belgrad'da Mangal Yapmak, Piknik Yapmak Yasak mı?

Yukarıda belirtilen listedeki alanların dışındaki ormanlık alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak yasaklandı.

Buna göre, orman statüsünde olan Belgrad Ormanı'nda da ateş yakmak/mangal yapmak yasak.

İstanbul'da Orman Yasakları Ne Zaman Bitecek?

İstanbul'da Orman Yasakları Ne Zaman Bitecek?

İstanbul Valiliği, 10 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu. 

Bu kapsamda, belirtilen alanların dışında yer alan ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'den itibaren serbest olacak.

İlginizi Çekebilir

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın